Новый Subaru Outback стартует в РФ в июле: марка интригует, но о модели уже почти всё известно

Как и в Европе, на российском рынке внедорожный универсал шестой генерации будет доступен только с «атмосферником», при этом у нашей версии отдача больше. Официально модель представят уже через пару недель.

Кросс-универсал Subaru Outback перешел в новое поколение еще в 2019-м, первыми такую «пятидверку» получили американцы. Весной этого года модель добралась до Австралии и Европы, теперь же объявлена дата российской презентации: у нас «сарай» шестой генерации дебютирует 15 июля, в тот же день дилеры начнут принимать заказы. Местное представительство марки пока рассказало о нашей версии лишь в общих чертах, а на сайте висит только тизер новинки. Однако еще в марте в базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на свежую модель – как и прежде, в РФ универсалы поставляют из Японии.

Тизер, опубликованный на российском сайте Subaru

Напомним, Outback переехал на модульную платформу SGP (Subaru Global Platform), которая также лежит в основе остальных последних машин марки. Судя по тизеру, внешне российский вариант не отличается от европейского, а если сравнивать с американским Аутбеком, то у нашего и «старосветского» универсалов немного иные бамперы и головная оптика. Согласно ОТТС, по габаритам предназначенная для РФ модель тоже совпадает с европейской: длина равна 4870 мм (на 50 мм больше, чем у предшественника), ширина – 1875 мм (+35 мм по сравнению с предыдущим поколением), высота – 1675 мм (у старого Аутбека тот же показатель). Колесная база – прежние 2745 мм.



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«Старосветский» новый Subaru Outback следом за американским братом обзавелся мультимедийной системой с вертикальным тачскрином – скорее всего, аналогичный планшет получил и наш кросс-универсал. В сертификате для российской версии также заявлены климат-контроль, подогрев передних и задних кресел, люк с электроприводом, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль со стерео-камерой для контроля дистанции за впереди идущим автомобилем, система мониторинга «слепых» зон.



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Турбомотор 2.4, который есть у «шестого» Outback в Штатах, европейскому «сараю» не достался, не будет его и у нашего варианта: в РФ модель предложат с модернизированным «атмосферником» FB25 2.5, у которого теперь непосредственный впрыск. Судя по ОТТС, российский новый Аутбек мощнее «старосветского» — 188 л.с. против 169 л.с. Но при этом у двигателя нашего универсала максимальный крутящий момент меньше – 245 Нм против 252 Нм. Мотор сочетается с доработанным клиноцепным вариатором Lineartronic (к примеру, был расширен диапазон передаточных чисел). Разумеется, «сарай» по умолчанию имеет полный привод.



Новый Subaru Outback для Европы

Предыдущий Subaru Outback у нас предлагался со 175-сильным мотором 2.5 (у него распределенный впрыск; 235 Нм). На российском сайте марки у такого универсала уже нет прайс-листа, весной за него просили минимум 3 049 000 рублей. Новый же, вероятно, окажется дороже.



Между тем Subaru готовит еще одну премьеру для России – под конец года к нам привезут рестайлинговый Forester.