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Новый Suzuki Swift: первые фотографии перед мировой премьерой

03.10.2023 121 0 0

Смена поколений не принесёт японскому хэтчбеку радикальных перемен ни в дизайне, ни в технике, а главным рынком для него была и останется Индия.

Новое поколение будет четвёртым для Свифта в его нынешнем форм-факторе и, как минимум, седьмым, если вести хронологию от исходного японского хэтчбека, разработанного в начале 80-х годов прошлого века. Под нынешним форм-фактором имеется ввиду округлый хэтчбек с зачернёнными передними стойками кузова — в таком виде Swift дебютировал в 2004 году и в 2005-м вышел на индийский рынке под маркой Maruti Suzuki.

В Индии Maruti Suzuki Swift местной сборки сейчас является абсолютным бестселлером: с января по август этого года продано 141 014 шт. (+17,5% по сравнению с продажами за аналогичный период 2022 года). Для сравнения скажем, что в родной Японии Swift за первые восемь месяцев этого года разошёлся тиражом 18 215 шт. (+5%), в Европе — 27 713 шт. (+37%).

Нынешнее условно третье поколение Свифта было представлено в конце 2016 года, его главной особенностью стали чёрные секции в задних стойках, создающие эффект парящей крыши. В новом поколении, как можно судить по первым фотографиям, вообще весь верх машины выше поясной линии залит чёрным цветом. Передок стал более округлым, эта округлость подчёркнута новой лопатообразной формой капота и ставшей более изящной радиаторной решёткой, в рамку которой интегрирован радар. Корма получила более рельефный бампер и новые фонари с С-образными светодиодными секциями. В профиль новый Swift легче всего идентифицировать по поясной выштамповке ниже подоконной линии — прежде такой выштамповки не было.

Салон «четвёртого» Свифта по меркам 2023 года выглядит откровенно старомодным: сохранён классический щиток приборов со стрелочными циферблатами и отдельный блок микроклимата с физическими клавишами. Экран мультимедийной системы переместился вверх и теперь не врезан в центральную консоль, а как бы парит над ней в толстой чёрной глянцевой рамке. Селектор АКП — это старый добрый высокий рычаг в кожаном чехле на центральном тоннеле. В оснащении заявлены современные электронные ассистенты водителя, в том числе система мониторинга усталости, система автоматического аварийного торможения и автоматический переключатель фар с дальнего на ближний.

Подробностей о технике пока нет, но и здесь не следует ждать ничего нового: сохранятся бензиновые и газовые двигатели, их разве что дополнят мягкогибридным довеском на отдельных рынках, чтобы выхлоп был почище, а расход топлива — поменьше.

Премьера нового Свифта состоится на Токийском автосалоне, который пройдёт с 25 октября по 5 ноября текущего года. Всех подробностей о новом поколении хэтчбека в Токио, скорее всего, не раскроют, потому что там он дебютирует в статусе концепта, а серийная машина ожидается не раньше 2024 года.

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