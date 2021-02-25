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Новый трёхдверный Chevrolet Tahoe: каким он может быть

25.02.2021 767 1 1

Американский внедорожник нынешнего поколения производится только в пятидверном варианте, однако в истории модели также существовала версия с тремя дверьми. Как мог бы выглядеть подобный автомобиль сегодня?

 

Tahoe ведёт свою историю с 1994 года, когда было представлено первое поколение модели с индексом GMT410. И именно в этой генерации, помимо модификации с пятью дверьми, внедорожник также предлагался и в трёхдверном варианте (его фотографии в галерее в конце статьи). Такая модель имела более короткую колёсную базу (2832 против 2985 мм), а длина кузова составляла 4787 мм, в то время как у «пятидверки» этот показатель составлял 5057 мм. Таким образом, задний свес был также сделан более коротким. Кстати, в 90-е трёхдверную версию имели и многие другие американские внедорожники, среди которых Chevrolet Blazer, Ford Explorer и Jeep Cherokee.

Рендеры трёхдверного Tahoe в версии Off-road
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Рендеры трёхдверного Tahoe в версии Off-road
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Представленный на рендерах Тахо имеет уменьшенную колёсную базу, а также более короткий задний свес. Такие изменения позволяют сделать крупный внедорожник (который в последнем поколении стал ещё крупнее относительно предшественника, достигнув длины в 5352 мм) более компактным и маневренным, а также улучшает его геометрическую проходимость. Последняя подчёркнута и своего рода «оффроад-пакетом», включающим в себя увеличенный дорожный просвет и более крупные колёса с «зубастыми» шинами. Кроме того, хромированные детали выполнены в чёрном цвете, а ниже вы можете увидеть рендеры базового варианта трёхдверной модели. Кстати, внедорожник сохранил одну из основных внешних особенностей оригинальной модели 90-х — широкую центральную стойку, окрашенную в цвет кузова.

Новый Chevrolet Tahoe, премьера которого состоялась в конце 2019 года, сделан на рамной платформе Т1, которую также использует пикап Silverado последнего поколения. Тахо впервые получил независимую заднюю подвеску, в то время как у предыдущих генераций был неразрезной мост. Внедорожник оснащается двумя бензиновыми атмосферными моторами V8 – 360-сильным 5.3 и 426-сильным 6.2. Также появился рядный 6-цилиндровый турбодизель Duramax 3.0 мощностью в 281 л.с. и 623 Нм крутящего момента. Все варианты комплектуются 10-ступенчатым «автоматом», базовый Тахо имеет задний привод, более дорогие модификации оснащаются полным приводом с муфтой в приводе передних колёс и понижающей передачей.

Рендеры базовой версии трёхдверного Chevrolet Tahoe
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Рендеры базовой версии трёхдверного Chevrolet Tahoe
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Сегодня в России предлагается Chevrolet Tahoe предыдущего поколения, который оснащается единственным мотором – бензиновым 6.2 V8 мощностью 426 л.с. и 621 Нм крутящего момента. Начальная версия LT оценивается в 4 990 000 рублей, более дорогая Premier – в 5 640 000 руб.

Chevrolet Tahoe 3-door (GMT410)
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Chevrolet Tahoe 3-door (GMT410)
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Chevrolet Tahoe 3-door (GMT410)
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Chevrolet Tahoe 3-door (GMT410)
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Кстати, ранее мы рассказывали об опыте владения тем самым 3-дверным Chevrolet Tahoe первого поколения с пробегом в 56 000 км.

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1 комментарий
25.02.2021 12:10
dmitriyy-12@rambler.ru

Везите пяти дверный Тахо в Россию с дизелем в 249л.с.

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