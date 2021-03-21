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Новый универсал «Волга»: каким он может быть

21.03.2021 18825 3 0

В начале этого года мы сделали рендеры нового седана «Волга», выполненные в стиле модели ГАЗ-3102. Теперь же представим, как может выглядеть новый универсал.

 

История «Волги» началась в 1956 году, когда началось производство модели ГАЗ-21. В 1962 году на свет появился универсал, получивший имя ГАЗ-22, и с тех пор модель с таким кузовам была практически у всех поколений отечественного среднеразмерного автомобиля вплоть до 2008 года, когда производство «Волги» было прекращено. Мы решили представить, как подобный автомобиль мог бы выглядеть сегодня, взяв за основу пару моделей – седан 3102 и универсал 24-02. Первый их них стал стилистическим прообразом передней части, которая практически аналогична нашему проекту «нового ГАЗ-3102», однако здесь добавилась решётка радиатора с выпуклыми перекладинами, больше похожая на оригинальный седан.

Кстати, в истории отечественного автопроизводителя был и полный стилистический аналог нашего сегодняшнего проекта – опытный универсал ГАЗ-31022 1982 года с передней частью от ГАЗ-3102 (его фотография в конце статьи). Что же касается задней части универсала, то самыми характерными элементами являются шестиугольные фонари (появившиеся на ГАЗ-24 в конце 60-х), которые сохранились до самого конца производства универсалов в 2008-м году. Среди других особенностей – низко расположенная ниша номерного знака, горизонтальное ребро на крышке багажника, являющееся визуальным продолжением подштамповки вдоль боковин, а также колёсные диски в классическом стиле со сплошной центральной частью.

Представленный на рендерах универсал имеет пропорции, схожие со своим прообразом – большая колёсная база, длинный горизонтальный капот, длинный задний и относительно короткий передний свес. Такие пропорции принято считать классическими, то есть присущими заднеприводным автомобилям, и именно таким был универсал ГАЗ-24-02/31022. Наиболее свежие экземпляры, имевшие индекс 310221, технически были унифицированы с седаном 31105, при этом имели старое оформление передней части от модели 3110 образца 1997 года.

Опытный ГАЗ-31022 и серийный ГАЗ-24-02
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Опытный ГАЗ-31022 и серийный ГАЗ-24-02
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Кстати, предлагаем ознакомиться с большой статьёй, посвящённой мифам и фактам про универсал ГАЗ-24-02.         

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3 комментария
21.03.2021 15:07
Святослав Тришин

Спереди напоминает больше Вольво, но выглядит классно. Жаль что не выпустят - новой платформы у ГАЗа нет, хотя можно было бы использовать наработки по коммерческим авто

21.03.2021 15:54
Хомка

Новость должна называться "Универсал "Волга": никакой легковой машины от ГАЗ не будет".

21.03.2021 18:21
Andrew Gan

Красиво, спору нет, но такого мы вряд ли дождемся от ГАЗа.

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