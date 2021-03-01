Новый Валдай Next: бескапотная компоновка, новая коробка и проверенный мотор

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В ходе онлайн-презентации эксклюзивный дистрибьютор марки «ГК «Современные транспортные технологии» показала среднетоннажный коммерческий автомобиль Валдай Next. Полная масса автомобиля составляет 6,7 т, что позволяет Группе ГАЗ говорить о полном перекрытии своей продукцией диапазона полных масс от 2,5 до 10 тонн. Вместе с тем в конструкции Валдая Next использованы узлы и компоненты грузовика полной массой 8,7 тонны, что обеспечило новому автомобилю хороший запас прочности. ​

Несмотря на точно такие же варианты колёсной базы, как и у предыдущего Валдая (3310 или 4000 мм), рама Валдая Next заметно отличается от рамы предшественника. Например, инженеры поработали над передней частью, на которую в откинутом состоянии опирается кабина, увеличена жёсткость на кручение за счёт дополнительных поперечин. В итоге прочность рамы по сравнению с предыдущим Валдаем выросла на 30% (благодаря использованию другой стали с большим пределом текучести).

Один из главных плюсов нового автомобиля – бескапотная компоновка. Такой грузовик является более маневренным в условиях перевозки грузов по узким городским дорогам, его минимальный радиус поворота равен 6,2 метра (для сравнения: у ГАЗона Next с базой 3770 мм он составляет 7,3 м, у ГАЗона Next City – 6,8).



Валдай Next оснащается 133-сильным проверенным экономичным дизельным двигателем Cummins ISF объёмом 2,8 литра, его максимальный крутящий момент – 360 Нм (такой же мотор на ГАЗели Next выдаёт 330 Нм). Этот мотор идёт в комплекте с новой шестиступенчатой коробкой передач разработки Группы ГАЗ (она же с недавних пор устанавливается на Газели). Максимальная скорость нового грузовика равна 110 км/ч, чего вполне достаточно для передвижения по трассам (испытания проводились при полной загрузке). Хорошую устойчивость на трассе обеспечивают новые передний и задний стабилизатор поперечной устойчивости.



Кабины поставляет компания Foton, они выпускаются и окрашиваются в Китае; впоследствии их производство могут наладить в РФ на мощностях ГАЗа. Новая конструкция позволила расширить пространство для перевозимого груза при условии сохранения колёсной базы прежнего размера. Так, монтажный размер рамы стал больше на 1,1 метра, что увеличило объём перевозимого груза сразу на 5 кубических метров.

«В Китае покупаем полностью собранную, окрашенную, оббитую кабину в так называемой первой комплектации. На заводе Фотона она проходит цикл катафорезного грунтования, аналогичного тому, что у нас есть на ГАЗе, то есть это современный комплекс лакокрасочного покрытия кузова», – пояснил руководитель проекта Валдай Next Андрей Четвериков.

В разработку и выпуск «Валдая NEXT» Горьковский автозавод Олега Дерипаски инвестировал 1,4 миллиарда рублей. На заводе был модернизирован сборочный конвейер, организован участок подсборки кабины, закуплено современное обрабатывающее оборудование, штамповая оснастка для производства деталей экстерьера и интерьера.

Комплектация «Валдая NEXT» получилась довольно богатая: в список оснащения новинки входят электрорегулировки и подогрев боковых зеркал, мультимедийная система, бортовой компьютер, мультифункциональное рулевое колесо, круиз-контроль, регулировка кресла водителя и рулевой колонки, откидное пассажирское сидение со столиком, а также множество различных ниш для перевозки и хранения мелочевки.

«У двигателя Cummins 2,8 мы увеличили крутящий момент по сравнению с Газелью до 360 Нм. В дополнение к этому поставили шестиступенчатую коробку передач с увеличенным передаточным диапазоном и подобрали оптимальную главную передачу в ведущем мосту. Тем самым у нас двигатель на этом моменте вполне комфортно, вполне достаточно способен тянуть этот грузовик», – добавил Андрей Четвериков.

Валдай Next удобно использовать, к примеру, для доставки продуктов или же для нужд служб ЖКХ. Объём топливного бака – 125 литров, этого хватает на 780 км пути без дозаправки. Кстати, бак закрывается на ключ, который подходит ко всем остальным замкам автомобиля.

У грузовика пневматическая тормозная система и дисковые тормозные механизмы. Максимальная длина с учётом надстроек в первом случае достигает 5,1 метра, во втором – 6,1 метра.



Срок гарантийного ремонта составляет три года или 150 тыс. км пробега (в зависимости от того, что наступит быстрее), а межсервисный интервал – 20 тыс. км.



В ходе онлайн-презентации была объявлена и стартовая цена новинки – стоимость шасси Валдай Next составляет 2 341 000 рублей.

Комментарий эксперта

Михаил Баландин

Обозреватель коммерческой техники Kolesa.ru

Новый, нужный, единственный, первый… Это всё прекрасно, но нынче те времена, когда вся эта лирика (кстати, по сути вполне объективная) не больно-то интересна владельцам грузовиков. Это лет 25 назад люди кидались на ГАЗельки, грузили в них по четыре тонны, выворачивали в обратную сторону рессоры, убивали, покупали новые и зарабатывали на них снова и снова. Сейчас изменилось всё: другими стали и машины, и бизнес грузоперевозок. Физических лиц среди покупателей мало- и среднетоннажной техники практически нет, основные клиенты – юридические лица. А им от машины требуется одно – практичность. Если машина может заработать много денег, она хорошая. Нет – значит, плохая. Вот именно с этой точки зрения и хотелось бы оценить Валдай Next.

Сразу бросается в глаза выбор мотора. Зачем надо было ставить Cummins ISF 2,8, когда на некоторых других автомобилях ГАЗа уже давно ставили прекрасный мотор Cummins ISF 3,8, который среднетоннажнику подошёл бы больше? Ну, давайте честно: 2,8-литровый мотор – это компромисс. Само собой, ходить на обгоны на трассе с ним будет сложно, но в целом его должно хватать. И я вижу как минимум три причины, по которым считаю выбор мотора верным.

Во-первых, давайте посмотрим на конкурентов. Взять хотя бы тот же Isuzu ELF 7.5: вроде бы, объём мотора там посерьёзнее – 5,2 л. Но лошадиных сил всего 155. Разница в 20 «лошадок» за удовольствие платить налог на мотор мощностью свыше 150 л.с.? Не слишком большое удовольствие, если честно. Особенно если учесть, что в транспортной компании работает не одна машина, а десятки. С учётом вполне приличной динамики грузовика с мотором 2,8 л выбор в пользу последнего очевиден. Для тех, кто умеет считать деньги, он очевиден однозначно.

Во-вторых, а так ли важно это умение Валдая гонять по трассе со скоростью 110 км/ч (хотя он это может легко)? Абсолютно не важно. Это – сугубо городская развозная машина, задача которой возить грузы по тесным улицам и дворам. Об этом говорит всё – от бескапотной компоновки до наличия ассистентов, очень помогающих именно в городском режиме вождения.

В-третьих, мотор Cummins ISF 2,8 отлично зарекомендовали себя на ГАЗелях, а установка более тяжёлого 3,8 привела бы не только к росту полной массы (а значит, и снижению максимальной грузоподъёмности), но и к установке другой коробки. Напомню, что новая «шестиступка» ГАЗа безболезненно переваривает момент до 420 Нм, а мотор 2,8 в версии для Валдая выдаёт 360 Нм. Это очень подходящие друг другу значения: запас прочности по моменту есть, но он не избыточный. А любая избыточность в итоге ударяет по кошельку покупателя: машина с более мощным мотором и более моментной коробкой (та, что стоит, долго с мотором 3,8 проездить не смогла бы) стоила бы значительно дороже.

Одним словом, к выбору мотора вопросов у меня нет.

Теперь перейдём к другим моментам, которые обращают на себя внимание.

Наверное, нет смысла повторяться про кабину. Разрабатывать новую для очень нишевой машины – дело неразумное. Та кабина, которую взяли у Фотона, производится не так уж давно и по совокупности качеств выглядит очень привлекательной. Что плохого в китайской кабине, я не знаю. Ну давайте будем осуждать европейских производителей грузовиков за, например, фары Hella: вроде как не дело это – одно и то же ставить, можно было бы и своё изобрести. Можно, но зачем? Если есть способ быстрее и дешевле, то им и следует идти. Это мировая практика, и я только рад, что этой дорогой идёт Группа ГАЗ (как, впрочем, и КАМАЗ).

Очень важный момент – это возможность обслуживания Валдая. Как вы все знаете, территория России огромна, и не всем удобно обслуживать азиатские грузовики в европейской части, а европейские машины – где-то за Уралом. А разветвлённая дилерская сеть ГАЗа способна взвалить себе на плечи все заботы о послепродажном обслуживании своей техники. Правда, тут есть ещё один малозаметный плюсик: в новом Валдае практически нет ничего того нового, что обычно вызывает страх и у покупателей, и у механиков дилерских центров. Моторы и коробки им уже знакомы (особенно моторы), а в кабине ломаться толком нечему. Да и не с чего.

Ну и, наконец, пневматическая тормозная система. Почему-то об этом молчат, но такие тормоза для среднетоннажника – это просто прекрасно. Хотя бы потому, что его можно эксплуатировать с прицепом.

Напоследок отмечу, что последний год очень сильно отразился на рынке грузоперевозок. Многие перевозчики (даже среди моих знакомых и друзей) вынуждены были распродавать свои машины. Наиболее востребованными оказались пяти- и восьмитонные грузовики, которыми многие почему-то брезговали. А тут вдруг выяснилось, что таких машин очень не хватает в городских и пригородных перевозках. Были востребованы и КМУ, и рефрижераторы. Я не знаю, что будет с этим бизнесом дальше, но кое-кому именно среднетоннажники уже помогли один раз остаться на плаву. Так что спрос на эти машины будет всегда.

Кроме того, есть ещё один важный вопрос: как быстро можно изменить свой автопарк, если того потребует рынок? Это всегда было сложно сделать, особенно для нашего инертного рынка грузоперевозок. Практика показала, что очень важно иметь налаженные контакты с теми, кто сам глубоко заинтересован в решении подобных проблем перевозчиков – с дилерами. И если у дилеров ГАЗа получится не только продавать Валдай Next, но и интенсивно внедрять финансовые услуги (а планы-то у них хорошие: и помощь на дорогах с бесплатным эвакуатором, и скидки на ТО, и трейд-ин, и многое другое, что в русских реалиях звучит как сказка), то у Валдая всё сложится хорошо. Да и не только у него, но и у той же ГАЗели NN, которую мы уже ждём, и у других автомобилей Группы ГАЗ.