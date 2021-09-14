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  • Новый ЗИМ: очередная версия, с более агрессивным дизайном и современным салоном

Новый ЗИМ: очередная версия, с более агрессивным дизайном и современным салоном

14.09.2021 1473 1 1

Независимый российский дизайнер и 3D-моделист Сергей Баринов продолжает фантазировать на тему нового ЗИМа и представил рестайлинговый вариант проекта трёхлетней давности.

 

Российский автопром сегодня никак не поддерживает богатое советское наследие: даже сделанный за казённые деньги и запущенный весной в производство седан Aurus Senat больше похож на Rolls-Royce, нежели на реинкарнацию номенклатурных ЗИСов и ЗИЛов. Тем не менее ностальгия по советской автомобильной классике жива и многие дизайнеры оттачивают перо в попытках представить, какими могли бы быть сегодня Победа, Москвичи, Волги, ЗИСы и ЗИМы.

3D-моделист Сергей Баринов уже известен нашим читателям по виртуальному проекту нового ЗИСа (очень любопытная альтернатива тому же Аурусу) и рестомоду ГАЗ-24 купе. Три года назад Сергей представил первую версию нового ЗИМа: это был проект в стиле неоклассики или ретрофутуризма с элементами стимпанка — смелая и красивая машина, но, пожалуй, слишком буквально цитировавшая эпоху оригинального ЗИМа.

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Рестайлинговый вариант сохранил основу кузова трёхлетней давности, в том числе покатую прозрачную крышу, закрытые задние колёсные арки и панорамное ветровое стекло в стиле американских машин 50-х/60-х годов прошлого века, но оформление передка и кормы полностью новые, в более авангардном ключе, отредактированы боковины, существенно обновлён интерьер.

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Передок теперь намного более вольно цитирует классически ГАЗ-12 ЗИМ, хотя родство по-прежнему угадывается по форме капота и контуру радиаторной решётки. Седан приобрёл хищные горизонтальные фары вместо прежних вертикальных, задние фонари уменьшились в размерах и теперь утоплены в крылья, на крышке багажника появился выдвижной спойлер (сама крышка при этом стала выше), ещё одни спойлер есть на верхней кромке заднего стекла, в заднем бампере появились новые выхлопные патрубки треугольной формы.

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Интерьер получил новое многофункциональное рулевое колесо, цифровой щиток приборов вместо аналогового, крышки над щитком теперь нет. Размер экрана мультимедийной системы стал больше, блок микроклимата теперь тоже виртуальный, но с двумя физическими «крутилками», которыми можно пользоваться вслепую. Воздуховоды теперь прямоугольной формы, а не круглой. Шайбы управления трансмиссией и мультимедийной системой на центральном тоннеле вытеснил вещевой лоток со шторкой. С дверных карт исчезли старомодные кожаные ремешки. Во втором ряду, как и прежде, два раздельных кресла с высоким разделительным центральным тоннелем.

Полное название проекта — ГАЗ-12 ЗИМ Гиперлайнер, в ближайшие месяцы Сергей хочет сделать на его базе вариант с кузовом купе.

Также Сергей анонсировал проект новой Победы с электрической силовой установкой — ждём с нетерпением.

седан новинки рестайлинг ГАЗ

 

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1 комментарий
14.09.2021 16:40
killahkellah

Монументально, фары и блок климата имхо зря от Audi взяли, так то они хороши, но оригинальные имхо сюда больше подходят.

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