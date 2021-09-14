Новый ЗИМ: очередная версия, с более агрессивным дизайном и современным салоном

Российский автопром сегодня никак не поддерживает богатое советское наследие: даже сделанный за казённые деньги и запущенный весной в производство седан Aurus Senat больше похож на Rolls-Royce, нежели на реинкарнацию номенклатурных ЗИСов и ЗИЛов. Тем не менее ностальгия по советской автомобильной классике жива и многие дизайнеры оттачивают перо в попытках представить, какими могли бы быть сегодня Победа, Москвичи, Волги, ЗИСы и ЗИМы.
3D-моделист Сергей Баринов уже известен нашим читателям по виртуальному проекту нового ЗИСа (очень любопытная альтернатива тому же Аурусу) и рестомоду ГАЗ-24 купе. Три года назад Сергей представил первую версию нового ЗИМа: это был проект в стиле неоклассики или ретрофутуризма с элементами стимпанка — смелая и красивая машина, но, пожалуй, слишком буквально цитировавшая эпоху оригинального ЗИМа.
Рестайлинговый вариант сохранил основу кузова трёхлетней давности, в том числе покатую прозрачную крышу, закрытые задние колёсные арки и панорамное ветровое стекло в стиле американских машин 50-х/60-х годов прошлого века, но оформление передка и кормы полностью новые, в более авангардном ключе, отредактированы боковины, существенно обновлён интерьер.
Передок теперь намного более вольно цитирует классически ГАЗ-12 ЗИМ, хотя родство по-прежнему угадывается по форме капота и контуру радиаторной решётки. Седан приобрёл хищные горизонтальные фары вместо прежних вертикальных, задние фонари уменьшились в размерах и теперь утоплены в крылья, на крышке багажника появился выдвижной спойлер (сама крышка при этом стала выше), ещё одни спойлер есть на верхней кромке заднего стекла, в заднем бампере появились новые выхлопные патрубки треугольной формы.
Интерьер получил новое многофункциональное рулевое колесо, цифровой щиток приборов вместо аналогового, крышки над щитком теперь нет. Размер экрана мультимедийной системы стал больше, блок микроклимата теперь тоже виртуальный, но с двумя физическими «крутилками», которыми можно пользоваться вслепую. Воздуховоды теперь прямоугольной формы, а не круглой. Шайбы управления трансмиссией и мультимедийной системой на центральном тоннеле вытеснил вещевой лоток со шторкой. С дверных карт исчезли старомодные кожаные ремешки. Во втором ряду, как и прежде, два раздельных кресла с высоким разделительным центральным тоннелем.
Полное название проекта — ГАЗ-12 ЗИМ Гиперлайнер, в ближайшие месяцы Сергей хочет сделать на его базе вариант с кузовом купе.
Также Сергей анонсировал проект новой Победы с электрической силовой установкой — ждём с нетерпением.
Для комментирования вам необходимо авторизоваться
Монументально, фары и блок климата имхо зря от Audi взяли, так то они хороши, но оригинальные имхо сюда больше подходят.