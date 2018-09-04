ГАЗ-12 ЗИМ: стоит ли покупать частицу истории за 4 миллиона рублей?

ГАЗ-12 ЗИМ: стоит ли покупать частицу истории за 4 миллиона рублей?

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Некоторые машины покупают за их красоту, некоторые — за мощность, иные — за управляемость. Но есть и такие, которые покупают просто потому, что они являют собой часть автомобильной истории. ГАЗ-12 ЗИМ — как раз из таких.

Да, стоит сразу признать: сам по себе ЗИМ не был вещью уникальной и доступной лишь единицам. За 10 лет выпуска была произведена 21,5 тысяча этих машин, и они были не только работниками правительственных структур, но также трудились в такси и скорой помощи, а многие автомобили попадали и в частное пользование. Но то было более полувека назад — выпуск ГАЗ-12 закончился в 1959 году. Сегодня же немногие дожившие до наших дней экземпляры, пожалуй, ценны даже больше, чем в годы его активной жизни.

ГАЗ-12Б ЗиМ '1951–60 ГАЗ-12А ЗиМ Такси '1952–59

ГАЗ-12Б ЗиМ ‘1951–60 и ГАЗ-12А ЗиМ Такси ‘1952–59

Несмотря на упомянутую выше «неуникальность», сам по себе ЗИМ имеет немало отличительных черт. Кстати, мы зовем его то ГАЗ-12, то ЗИМ не случайно: изначально ГАЗ-12 было его внутризаводским индексом, а автомобиль носил имя по месту производства — завода имени Молотова. Однако за время производства модели Молотов утратил репутацию, а завод — его имя, и в последние годы выпуска машину называли именно ГАЗ-12.

Ну а теперь скажем пару слов и про те самые «уникальные» особенности автомобиля. Первое интересное его качество — это отсутствие рамы: автомобиль имеет несущий кузов, что само по себе не уникально, но отнюдь не характерно для машин того времени и этого класса. На то были причины — как легко угадываемое желание инженеров снизить массу конструкции, так и не столь прозрачное «родство» с другой моделью горьковского автозавода — Победой. Родство, кстати, выражалось не только в применении инженерами опыта и наработок по проектированию ГАЗ М-20 в новой модели, но и в «физической помощи»: на ранних этапах проектирования агрегаты будущей машины обкатывались на «муле» именно на базе Победы, удлиненной на полметра вставкой в середине кузова.

ГАЗ-12 ЗиМ '1950–59

ГАЗ-12 ЗиМ ‘1950–59

Еще одна любопытная техническая особенность ГАЗ-12 — это гидравлическая муфта, установленная между двигателем и сцеплением. По принципу работы она была схожа с гидротрансформатором автоматической трансмиссии, передавая крутящий момент, но фактически выполняла роль «второго сцепления», позволяющего значительно увеличить ездовой комфорт. Благодаря ей ЗИМ мог трогаться с любой из трех передач и останавливаться без их выключения, ведь между мотором и коробкой передач не было жесткой механической связи. Кроме того, даже этих трех передач с лихвой хватало для всего диапазона доступных скоростей, поскольку КПП в сочетании с гидромуфтой обеспечивали высокую эластичность при движении. Фактически «ходовых» передач было и вовсе две: вторая и третья (прямая), поскольку первую с передаточным отношением 3,115 рекомендовалось использовать лишь в качестве «пониженной».

ГАЗ-12 ЗиМ '10.1950–59

ГАЗ-12 ЗиМ ‘1950–59

А вот мотор ЗИМ во многом сыграл с ним злую шутку: под капотом здесь стоял шестицилиндровый ГАЗ-12, конструктивно являвшийся развитием агрегата ГАЗ-11, которым оснащались грузовики ГАЗ-51. Злая шутка, конечно, заключается в том, что за долгие годы, прошедшие с момента окончания выпуска седана, он потерял былой статус, превратившись для некоторых владельцев в «картофелевоз» — а для такого сценария эксплуатации и мотор ГАЗ-11 подходил вполне удовлетворительно. Ну а потом до модели дорвались и «тюнеры», начинявшие кузов ЗИМ самыми разнообразными агрегатами самых разнообразных производителей и годов выпуска. Так что машины, не попавшие в руки «дачников» и «эксклюзивщиков» и дожившие до наших дней в оригинальном исполнении, сейчас буквально на вес золота.

По обещаниям продавца, вот этот ГАЗ-12 за добрые 4 миллиона рублей — как раз из категории «оригинальных», с заводским мотором и ходовой частью. Заявленное «коллекционное» состояние вполне соответствует тому, что показано на фотографиях, и если машину действительно восстанавливали умелые руки, то даже 4 миллиона — это вполне ожидаемая стоимость: на Авито встречаются экземпляры и подороже.

ГАЗ-12 ЗИМ

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Если же вам кажется, что ваши руки достаточно умелые, а карманы достаточно полные для самостоятельного восстановления, в продаже встречаются и машины этой категории, причем цены, разумеется, на порядок ниже. С пометкой «под реставрацию» можно найти экземпляры тысяч за 350 — примерно в таком виде. И если вам удастся восстановить подобную машину до околозаводского состояния — обязательно сообщите нам: такой подвиг заслуживает, чтобы о нем рассказать.

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Теги: Авто Недели , подержанные автомобили , ретро автомобили , советские автомобили , старые автомобили , старые машины
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1 комментарий

по рейтингу сначала новые по хронологии
Семён Смирнов

Надо сказать, дело было и в том, что ГАЗ в те годы попросту не располагал более мощным двигателем - потому и пришлось оттказаться от рамы.

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