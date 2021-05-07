ГАЗ-24 купе: маслкар-рестомод, который мы заслужили

Независимый российский дизайнер и 3D-моделист Сергей Баринов опубликовал галерею своего нового проекта — купе на базе «Волги» ГАЗ-24, и качество проработки, как всегда, впечатляет.

Скоро будет пятнадцать лет, как Горьковский автозавод перестал выпускать легковушки, но интерес автолюбителей к «Волгам» не ослабевает: множатся виртуальные проекты на тему возрождения легковой линейки, в том числе от нашего художника Никиты Чуйко, предложившего недавно свои варианты новых седана и универсала в стилистике ГАЗ-3102.

Что до Сергея Баринова, то он уже знаком нашим читателям по виртуальным реинкарнациям ЗИС-110 и ЗИМ. Есть на его сайте и фантазии на тему новой «Волги», в том числе с кузовом купе, а здесь мы хотим поделиться очень любопытным, на наш взгляд, проектом рестомода на базе классического ГАЗ-24.



Мы, разумеется, в курсе, что существуют десятки (если не сотни) живых «Волг», перепиленных и превращённых в купе, но проект Сергея приглянулась нам любопытными деталями, смелостью и при этом довольно трепетным отношением к стилю автомобиля-исходника.



Колёсная база у купе короче, чем у седана ГАЗ-24, благодаря чему удалось получить довольно гармоничные пропорции. Заваливать переднее стекло и занижать крышу Сергей не стал и это обеспечило двухдверке 100-процентную узнаваемость, хотя на самом деле от донора в ней нет ни одной детали.

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Светотехника, бамеры, двери с безрамочными стёклами и выдвижными ручками, все наружные кузовные панели и даже зеркала заднего вида — абсолютно новые. Колея существенно расширена и потребовала пухлых колёсных арок. Дорожный просвет — практически на уровне лоурайдеров, передний сплиттер едва не стелется по земле. Выхлоп выведен по бокам, перед задними колёсами. В нижней части кормы можно разглядеть «гребёнку» диффузора. Крышку багажника венчает чёрный спойлер в классическом стиле. Горб воздухозаборника на капоте намекает на могучий V8 под капотом, желательно с механическим нагнетателем, как у топовых американских маслкаров.

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Хотите ещё горячее? Сергей Баринов разработал также проект полноценного хот-рода на базе ГАЗ-24, но он пока представлен только в формате видео, картинки автор обещает выложить позднее.



Между тем рестомодингом теперь всё чаще занимаются сами автопроизводители. Например, Volvo недавно выпустила мелкосерийное купе P1800 Cyan, а Opel представит 19 мая электрический рестомод на базе купе Manta первого поколения, и таких проектов будет всё больше, так как интерес к автомобильной истории у публики растёт и на этом можно неплохо заработать. Будем надеяться, что на ГАЗе поняли намёк.

