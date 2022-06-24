Ну очень быстрая доставка: представлен 2000-сильный фургон Ford Pro Electric SuperVan

Одной из самых ярких и неожиданных премьер на Фестивале скорости в Гудвуде (Великобритания) в этом году стал экстремальный электрический фургон Ford Pro Electric SuperVan, имеющий просторный грузовой отсек и способный разогнаться до 100 км/ч менее чем за 2 с.

Представленный в Гудвуде монструозный фургон — это уже четвёртый по счёту SuperVan для компании Ford и её спортивного подразделения Ford Performance: все прежние суперфургоны были сделаны на базе Транзитов (первый увидел свет в 1971 году) и имели гоночные бензиновые моторы, а четвёртый SuperVan в соответствии с главным трендом современного автопрома получил электрическую силовую установку, при этом мощность по сравнению с третьим суперфургоном выросла более чем в три раза, с 650 до 2000 л.с. — такова совокупная отдача четырёх электромоторов (по одному на каждое колесо).

Бензиновые предшественники электрического суперфургона 1 / 3 Бензиновые предшественники электрического суперфургона 2 / 3 Бензиновые предшественники электрического суперфургона 3 / 3

Электрический SuperVan, как и его предшественники, — это в первую очередь шоукар, сделанный на потеху публики, но к его разработке специалисты Ford Performance подошли очень серьёзно и даже подключили к работе австрийских коллег из гоночной команды STARD, у которой есть богатый опыт адаптации к гонкам именно электрокаров. Первую «сотню» фургон набирает менее чем за 2 с, максимальная скорость, судя по промо-ролику (в конце заметки), — 320 км/ч.



Electric SuperVan сделан по мотивам засвеченного в апреле серийного электрического фургона Ford E-Transit Custom и имеет схожие с ним габариты, но по части техники общего у них — лишь сервисные электронные программы и часть пола кузова. Верхняя часть кузова суперфургона — это пространственный трубчатый каркас, обшитый композитными панелями. Агрессивное на вид аэродинамическое оперение сделано не для красоты, оно тщательно проработано и продуто в аэродинамической трубе.



1 / 3 2 / 3 3 / 3

Подвеска — гоночная, на двойных поперечных рычагах неравной длины. Аккумуляторная батарея с жидкостным охлаждением изготовлена на заказ специально для этой модели: ёмкость скромная — всего 50 кВт·ч, но на несколько боевых кругов её хватит, а полная зарядка займёт 45 минут.



В салоне установлен каркас безопасности, соответствующий требованиям FIA. Центральный мультимедийный экран позаимствован у серийного электрического кроссовера Ford Mustang Mach-E — через этот экран пилот выбирает один из пяти режимов работы силовой установки: Road, Track, Drag, Drift и Rally (дорога, гоночный трек, максимальное ускорение, дрифт и ралли). Отдельный режим позволяет прогреть шины: в нём одна ось блокируется, а колёса на второй бешено вращаются. За креслом пилота имеется внушительный грузовой отсек, но его фотографий компания Ford не представила.



1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

В течение всего уик-энда штурмовать участок подъёма на холм в Гудвуде за рулём Ford Pro Electric SuperVan будет знаменитый французский гонщик Ромен Дюма, специалист по марафонским гонкам (двукратный победитель Ле-Мана) и завсегдатай Фестиваля скорости в Гудвуде. О серийном выпуске Ford Pro Electric SuperVan речи, разумеется, не идёт, но эта машина будет ещё не раз мелькать в различных выставках, фестивалях и промо-мероприятиях. Между тем полноценная премьера серийного «трудяги» Ford E-Transit Custom ожидается в сентябре.

