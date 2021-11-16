О «Народном инспекторе» не забыли: на нарушителей ПДД разрешат жаловаться через смартфон

Разработка законопроекта Министерства внутренних дел РФ, предполагающая появление нового мобильного приложения под названием «Народный инспектор», стартовала в 2016 году. Власти сочли, что необходимо наделить граждан законным правом снимать нарушения правил дорожного движения (речь идёт о фото и видео) и отсылать файлы в подразделения ГИБДД с помощью специального приложения.



Тогда же разработчики инициативы обсуждали список из 18 составов правонарушений, которые владельцы смартфонов могли бы снимать с помощью «Народного инспектора». В их числе значились: проезд на запрещающий сигнал светофора, непропуск пешехода, ряд нарушений на железнодорожном переезде, невыполнение требований дорожных знаков и иные. В первом чтении этот проект был одобрен Госдумой РФ в феврале 2019 года, однако после этого о документе забыли.

Как сообщает «Коммерсант», тема вновь была поднята в ходе дискуссии членов рабочей группы перед заседанием Госсовета по рассмотрению транспортной стратегии страны, которое прошло в прошлом месяце. Теперь президент России Владимир Путин дал несколько поручений по итогам той встречи, в их числе было требование по отношению к правительству «завершить работу по внесению в законодательство РФ изменений», усиливающих контроль за нарушителями ПДД. Срок исполнения – до 1 июня 2022 года.



Предполагается, что за указанный срок в законах появятся нормы, позволяющие выносить штрафы за нарушения ПДД на основании тех фотографий и видеороликов, которые будут сняты с помощью «специальных мобильных приложений в некорректируемом виде». Пока что неясно, останется ли у мобильного приложения название «Народный инспектор». Отметим, кроме того, глава государства распорядился о том, чтобы региональным властям от ГИБДД передали «отдельные полномочия по рассмотрению дел о правонарушениях в области дорожного движения» (на этом изменении настаивают в мэрии Москвы).

Напомним, сейчас некоторые граждане уже пытаются наказывать водителей с помощью смартфонов. Так, в 2016 году в столице появилось мобильное приложение «Помощник Москвы»: с его помощью граждане фотографируют те автомобили, которые припарковали на газонах. Снимки направляются в мэрию, которая выносит штрафы собственникам машин. Но пока в законодательстве есть пробелы, из-за этого автовладельцы продолжают обращаться в суды, а те то поддерживают их, то оставляют наказание в силе. Подобное приложение разработали и использовали также в Татарстане.



Подробности о том, как будет работать новое всероссийское мобильное приложение для жалоб на водителей, нарушающих ПДД, появятся позже. Не исключено, что его свяжут с порталом госуслуг, чтобы обращения граждан были не анонимными (иначе велик риск большого количества ложных доносов).

Помимо этого, правительство РФ должно в срок до 1 июля следующего года определиться с источниками финансирования по ремонту ряда трасс: они вошли в опорную сеть автодорог (это значит, что они важны для развития экономики). Росавтодор совместно с субъектами РФ внёс в список 138 тыс. километров федеральных и региональных дорог, из них 85% должно быть отремонтировано до 2030 года.

