Авторынок ×
  • Объявлены результаты продаж автомобилей Jetour в России в декабре и за весь 2024 год

Объявлены результаты продаж автомобилей Jetour в России в декабре и за весь 2024 год

14.01.2025 173 0 0

Самыми популярными моделями марки Jetour на российском рынке по итогам прошлого года стали кроссоверы Dashing и T2.

В декабре 2024 года в России было зарегистрировано 2844 новых автомобиля Jetour, сообщает пресс-служба компании. По итогам последнего месяца прошлого года марка заняла 9 место по объему продаж среди всех представленных на российском рынке брендов. Прирост продаж Jetour по сравнению с ноябрем составил 9,47%, при этом рынок в целом в декабре вырос на 1,27% по сравнению с предыдущим месяцем.

Суммарный объем продаж кроссоверов Jetour за 2024 год составил 35 095 единиц. Рыночная доля Jetour по итогам года составила 2,23%. Наиболее популярными моделями остаются кроссоверы Jetour Dashing и Jetour T2. В 2024 году их доля в общем объеме продаж моделей марки составила 44% и 29% соответственно.

Дилерская сеть Jetour сегодня насчитывает 150 дилерских центров по всей России. В прошлом году наиболее успешной среди дилеров по объемам продаж стала компания «Маркар Групп» (Москва), реализовавшая за 12 месяцев 703 автомобиля Jetour. Также в десятку наиболее активных дилерских центров вошли «Фреш-К» (Ростов-на-Дону), «СБСВ-КлючАвто-Премиум» (Краснодар), «Автополе Мото Кудрово» (Санкт-Петербург), «Кар АЦ» (Москва), «АвтоАльянс» (Краснодар), «Автолига-Центр» (Нижний Новгород), «Аларм Комтранс» (Санкт-Петербург), «Максима Авто» (Минеральные Воды) и «Автобан-Восток» (Екатеринбург).

Партнёрский материал

Россия авторынок Jetour

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авторынок Как купить машину с рук в 2025: оформление документов и проверка автомобиля с пробегом Купите автомобиль с рук без проблем: как оформить документы, на что обратить внимание при покупке машины с пробегом в 2025 году. 202 0 0 14.01.2025
Статьи / Популярные вопросы Как снять автомобиль с учета через Госуслуги Фраза «снять машину с учета» настолько прочно вошла в нашу речь, что никто не учитывает, что с 2020 года по новым правилам регистрации мы перестали снимать автомобили с учета по каждому пово... 363 0 0 13.01.2025
Статьи / Тесты До того, как стали мейнстримом: угадываем малоизвестные автомобили под известным именем Не так давно мы предлагали вам угадать автомобили, у которых название модели совпадает с таковым у другой марки. Но бывает и проще: даже внутри одного бренда есть популярные названия модел... 1334 0 1 11.01.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Citroen C5 Aircross: непохожий на тебя С весны нынешнего года появилась возможность стать обладателем породистого европейского автомобиля российского производства. Как сейчас C5 Aircross воспринимается на фоне китайских разработо... 67123 25 12 15.10.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Муфта против парт-тайма: оффроуд-тест TANK 300 В прошлом материале мы разобрались с теорией работы двух самых популярных типов привода 4х4 – с подключением второй оси посредством многодисковой муфты (Torque-On-Demand*) и олдскульным жес... 53913 2 2 29.08.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Быстрее, чем АВТОВАЗ: тест-драйв нового Lada Largus Roof от Промтех Пока все ждут начала выпуска семиместных Ларгусов в Ижевске, которое ВАЗ анонсировал до конца текущего года, нижегородский Завод автомобилей LCV «Промтех» уже выпустил свою версию этого авто... 14221 7 5 05.11.2024
Обсуждаемое
28 Седан Выбираем седан С-класса с пробегом за 2 миллиона рублей: вариаторов много, моторов мало
3 Пикап Обновлённый Ram Heavy Duty: более мощный дизель Cummins и сохранённый V8 HEMI
3 Кроссовер Как Джип, только красивее: Alfa Romeo Junior обзавёлся полноприводной версией Q4
Новые комментарии
Change privacy settings