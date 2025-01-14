Объявлены результаты продаж автомобилей Jetour в России в декабре и за весь 2024 год

В декабре 2024 года в России было зарегистрировано 2844 новых автомобиля Jetour, сообщает пресс-служба компании. По итогам последнего месяца прошлого года марка заняла 9 место по объему продаж среди всех представленных на российском рынке брендов. Прирост продаж Jetour по сравнению с ноябрем составил 9,47%, при этом рынок в целом в декабре вырос на 1,27% по сравнению с предыдущим месяцем.



Суммарный объем продаж кроссоверов Jetour за 2024 год составил 35 095 единиц. Рыночная доля Jetour по итогам года составила 2,23%. Наиболее популярными моделями остаются кроссоверы Jetour Dashing и Jetour T2. В 2024 году их доля в общем объеме продаж моделей марки составила 44% и 29% соответственно.

Дилерская сеть Jetour сегодня насчитывает 150 дилерских центров по всей России. В прошлом году наиболее успешной среди дилеров по объемам продаж стала компания «Маркар Групп» (Москва), реализовавшая за 12 месяцев 703 автомобиля Jetour. Также в десятку наиболее активных дилерских центров вошли «Фреш-К» (Ростов-на-Дону), «СБСВ-КлючАвто-Премиум» (Краснодар), «Автополе Мото Кудрово» (Санкт-Петербург), «Кар АЦ» (Москва), «АвтоАльянс» (Краснодар), «Автолига-Центр» (Нижний Новгород), «Аларм Комтранс» (Санкт-Петербург), «Максима Авто» (Минеральные Воды) и «Автобан-Восток» (Екатеринбург).

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