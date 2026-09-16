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  • Обновки для Porsche Cayenne Electric: аудиомассаж, электродвери и зарядка без розетки

Обновки для Porsche Cayenne Electric: аудиомассаж, электродвери и зарядка без розетки

16.09.2026 319 0 0
Обновки для Porsche Cayenne Electric: аудиомассаж, электродвери и зарядка без розетки

Уже на первом году жизни электрический Cayenne получил несколько новых опций, которые должны повысить его потребительскую привлекательность и увеличить доход компании Porsche.

Премьера Porsche Cayenne Electric состоялась в ноябре 2025 года, производство на заводе Volkswagen Group в Братиславе (Словакия) началось в феврале 2026 года, а в апреле 2026 года был представлен купеобразный Porsche Cayenne Coupe Electric. Рыночная карьера Cayenne Electric по сути только началась, судить об успехах пока рано, но компания Porsche уже выкатила для него несколько обновок.

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Самая интересная обновка — это беспроводная индуктивная зарядка. Она была анонсирована ещё во время премьеры, но только теперь стала доступна для заказа. Стоит такая зарядка 1845 евро (здесь и далее указаны цены в Германии для базового 442-сильного Cayenne Electric). Мощность беспроводной зарядки — 11 кВт. Источник в виде 50-килограммовой плиты укладывается на пол гаража или уличное парковочное место (осадков система не боится), кроссовер наезжает на него, подвеска автоматически опускает кузов в максимально низкое положение, после чего, собственно, начинается зарядка.

Правильно выставить автомобиль над зарядной плитой позволяет специальная программа в мультимедийной системе. КПД беспроводной зарядки — 90% (при оптимальном положении кроссовера над плитой), то есть 10% — это плата за то, чтобы не возиться с кабелем. В случае попадания в поле зарядки посторонних предметов или животных подача тока автоматически прекратится.

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Ещё одна новая опция — электропривод боковых дверей. Для его активации достаточно нажать на дверную ручку снаружи или специальные кнопки в салоне. Встроенные датчики контролируют пространство вокруг дверей и прервут процесс открывания/закрывания, если будут обнаружены помехи. Возможность открыть/закрыть двери вручную, разумеется, остаётся. Стоит такая опция 1999 евро.

За 2582 евро можно получить функцию аудиомассажа в передних креслах: 16 пневмокамер дополнены шестью звуковыми источниками, и таким образом получается комплексный массаж с 4D-аудиоэффектом — звуковые вибрации способствуют дополнительной релаксации. Разработчики предусмотрели несколько программ аудомассажа разной интенсивности и тональности, настройки «зашиты» в мультимедийный экран.

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К 13 стандартным цветам кузова Porsche Cayenne Electric добавлены 92 цвета из программы Porsche Exclusive Manufaktur, но доплата за цвет из этой программы немаленькая — 9686 евро.

Кроме того, стало больше вариантов отделки интерьера, но перечислять их мы здесь не будем — желающие могут сами покопаться в конфигураторе Cayenne Electric на немецком потребительском сайте Porsche.

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Добавим, что базовый 442-сильный Porsche Cayenne Electric сейчас стоит в Германии от 105 200 евро, топовый 1156-сильный Porsche Cayenne Turbo Coupe Electric — от 168 500 евро.

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