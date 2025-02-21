Обновлён глобальный кроссовер BYD Yuan Plus, он же BYD Atto 3

Компания BYD анонсировала премьеру рестайлинговой версии одной из самых важных своих моделей – компактного электрического паркетника Yuan Plus/Atto 3. Модели слегка подправили внешность. Техника прежняя – по крайней мере, на родине.

Электрокроссовер BYD Yuan Plus дебютировал в 2021 году. На китайский рынок он вышел в самом начале 2022-го, а впоследствии паркетник стал по-настоящему глобальной моделью: сегодня его продают практически во всех регионах присутствия компании, включая Европу. При этом в некоторых странах он представлен под именем BYD Atto 3. И вот пришло время рестайлинга. Модернизированный Yuan Plus уже засветился на сертификационных снимках, теперь же опубликованы официальные изображения.

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Внешне паркетник мало изменился. Модели достались другие бамперы, в задних стойках крыши появились новые вставки, у фонарей отныне иной диодный рисунок. BYD Yuan Plus также обрел новый спойлер с раздельными стоп-сигналами, изменен дизайн колес (кроссоверу положены 17- или 18-дюймовые диски). Наконец, была расширена палитра цветов кузова.

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Габариты, по предварительным данным, прежние. Длина предназначенного для КНР паркетника равна 4455 мм, ширина – 1875 мм, высота – 1615 мм, колесная база составляет 2720 мм.

Обновленный BYD Yuan Plus

Интерьер рестайлингового Yuan Plus сам производитель еще не показал. Но тестовые прототипы уже попадались шпионам, и им удалось заглянуть в салон. Внутри – новые руль и экран приборки. Также известно, что для модели предусмотрен фирменный автопилот God’s Eye («Глаз Бога»), хотя и в самой простой модификации. Этот комплекс включает множество камер, датчиков и радаров.

Обновленный BYD Yuan Plus

Согласно сертификату, в Китае кроссовер предложат с прежним 204-сильным электромотором (установлен на передней оси). Батарея в документах Минпрома КНР не была указана. Дореформенный BYD Yuan Plus комплектуется аккумулятором емкостью 49,92 или 60,48 кВт*ч, запас хода – 430 или 510 км соответственно (по циклу CLTC).

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Полноценную премьеру обновленного паркетника на родине проведут в ближайшее время. Дорестайлинговый BYD Yuan Plus сегодня стоит 119 800 – 147 800 юаней (около 1,45 млн – 1,8 млн рублей по текущему курсу).