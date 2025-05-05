Обновлён хэтчбек Tata Altroz: модели добавили «премиальности»

В серийном виде хэтчбек Tata Altroz дебютировал в 2019 году, он стал первой моделью индийской компании, построенной на собственной модульной платформе ALFA. На родине пятидверка считается «премиумом». Впрочем, в Индии к этому сегменту также относят довольно простенькие хэтчи Maruti Suzuki Baleno и Hyundai i20. Как бы то ни было, поначалу Tata Altroz пользовался довольно неплохим спросом среди индийцев. Но затем продажи стали падать. К примеру, результат марта 2025-го – всего 1658 единиц (-72%), тогда как Baleno в том же месяце обрел 12 357 владельцев (-21%). И все же Tata от своей «премиальной» пятидверки не отказывается: анонсирована обновленная версия. Причем после рестайлинга Altroz стал солиднее.

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Хэтчбек получил новую полностью светодиодную оптику. В фарах появились более четкие секции, а задние фонари теперь объединены между собой светящейся полоской. Другими также стали бамперы и радиаторная решетка. Кроме того, Tata Altroz обрел выдвижные ручки передних дверей (ручки задних дверей по-прежнему спрятаны сверху).

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Размеры модернизированной пятидверки пока не озвучены. Скорее всего, длина все так же не превышает четырех метров, ведь таким машинам в Индии положены налоговые льготы. Габариты дореформенного хэтча: 3990/1755/1523 мм, колесная база – 2501 мм.

Обновленный Tata Altroz

В салоне рестайлингового Tata Altroz установили новые руль, планшет мультимедиа, блок управления «климатом» и полноценную виртуальную приборку. Индийские СМИ еще пишут, что хэтчбек теперь по умолчанию имеет шесть подушек безопасности (прежде было два «эйрбэга»). В списке оборудования еще значатся люк в крыше, камеры кругового обзора и круиз-контроль.

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О технике сам производитель не рассказал. Дореформенному Tata Altroz положены бензиновые трехцилиндровые атмосферник 1.2 (88 л.с.) и турбомотор аналогичного объема (110 л.с.), четырехцилиндровый турбодизель 1.5 (90 л.с.), а также атмосферная «тройка», работающая на метане (74 л.с.). Базовый двигатель сочетается с механикой или роботизированной коробкой, остальные моторы комплектуются МТ.

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По предварительным данным, премьеру рестайлингового Tata Altroz проведут в конце текущей недели. Прежний хэтчбек с индийского потребительского сайта Таты уже убрали, но, судя по каталогам местных медиа, такие пятидверки еще имеются в продаже. Цена дореформенной модели начинается с отметки 665 000 рупий, что эквивалентно примерно 653 000 рублей по актуальному курсу.