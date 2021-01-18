Audi A8 нынешнего (четвёртого по счёту) поколения, имеющая заводской индекс D5, выпускается с 2017 года. Подходит время для планового обновления модели, и тестовые образцы всё чаще попадаются в объектив фотошпионов. Несмотря на камуфляжную плёнку, уже можно разглядеть немало деталей рестайлингового флагмана, и большая их часть расположена спереди. Автомобиль получит новую решётку радиатора как по форме (в нижней части она станет чуть шире), так и по наполнению – запечатлённые фотошпионами образцы имеют оригинальный рисунок своего рода сетки, не перекликающийся с другими моделями Audi. Ещё одно существенное изменение – фары новой Г-образной формы, почти один-в-один как у новой А3. В верхней части вдоль кромки капота расположится ряд четырёхугольных светодиодных элементов, выполняющих роль как дневных ходовых огней, так и указателей поворота. Также появится новый передний бампер с изменённой формой боковых элементов.

Сбоку, скорее всего, никаких изменений не произойдёт. Сзади же, судя по шпионским фотографиям, появятся новые фонари с иными светодиодными сегментами в центральной части (вероятно, их дизайн можно будет изменять в настройках мультимедийной системы). Узкая светодиодная полоса, объединяющая фонари, из сплошной превратится в прерывистую, при этом не станет пунктирной, как на новой Kia K5. Задний бампер пока скрыт камуфляжной плёнкой, и никаких изменений не наблюдается, есть вероятность, что он не подвергнется обновлению.

Флагманский седан сохранит широкую гамму моторов, при этом станет больше гибридных модификаций. Он может стать последней моделью компании с 6-литровым двигателем W12 под капотом. Кроме того, как сообщают наши коллеги из motor1.com, может появиться люксовая версия седана, которая получит приставку Horch (немецкая автомобилестроительная компания, основанная в 1904 году Августом Хорьхом, он же основал и Audi пятью годами позже) и станет конкурентом модели Mercedes-Maybach S-Class.

Премьера новинки ожидается в течение этого года.

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Сегодня в России цены на Audi A8 начинаются с отметки в 7 020 000 рублей (45 TDI, 249 л.с.). Вариант с длинной базой обойдётся на 839 тысяч дороже. Самый доступный бензиновый вариант 55 TFSI (340 л.с.) с короткой базой оценивается в 7 160 000 рублей (за длинную базу прибавка точно такая же). На вершине гаммы – спортивная модификация S8 с 4-литровым бензиновым V8 TFSI мощностью 571 л.с., стоимость такого автомобиля составит минимум 11 430 000 рублей. Все варианты оснащены полным приводом quattro и «автоматом».

Кстати, в конце прошлого года обновлённый кроссовер Audi Q5 обзавёлся купеобразной версией с приставкой Sportback.