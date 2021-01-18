Рестайлинг ×

Обновлённая Audi A8: первые изображения

18.01.2021 583 0 0

Представительский флагман немецкого бренда готовится к плановому рестайлингу, а пока мы, пользуясь последними шпионскими фотографиями, представили, как изменится внешний вид седана.

 

Audi A8 нынешнего (четвёртого по счёту) поколения, имеющая заводской индекс D5, выпускается с 2017 года. Подходит время для планового обновления модели, и тестовые образцы всё чаще попадаются в объектив фотошпионов. Несмотря на камуфляжную плёнку, уже можно разглядеть немало деталей рестайлингового флагмана, и большая их часть расположена спереди. Автомобиль получит новую решётку радиатора как по форме (в нижней части она станет чуть шире), так и по наполнению – запечатлённые фотошпионами образцы имеют оригинальный рисунок своего рода сетки, не перекликающийся с другими моделями Audi. Ещё одно существенное изменение – фары новой Г-образной формы, почти один-в-один как у новой А3. В верхней части вдоль кромки капота расположится ряд четырёхугольных светодиодных элементов, выполняющих роль как дневных ходовых огней, так и указателей поворота. Также появится новый передний бампер с изменённой формой боковых элементов.

Сбоку, скорее всего, никаких изменений не произойдёт. Сзади же, судя по шпионским фотографиям, появятся новые фонари с иными светодиодными сегментами в центральной части (вероятно, их дизайн можно будет изменять в настройках мультимедийной системы). Узкая светодиодная полоса, объединяющая фонари, из сплошной превратится в прерывистую, при этом не станет пунктирной, как на новой Kia K5. Задний бампер пока скрыт камуфляжной плёнкой, и никаких изменений не наблюдается, есть вероятность, что он не подвергнется обновлению.

Флагманский седан сохранит широкую гамму моторов, при этом станет больше гибридных модификаций. Он может стать последней моделью компании с 6-литровым двигателем W12 под капотом. Кроме того, как сообщают наши коллеги из motor1.com, может появиться люксовая версия седана, которая получит приставку Horch (немецкая автомобилестроительная компания, основанная в 1904 году Августом Хорьхом, он же основал и Audi пятью годами позже) и станет конкурентом модели Mercedes-Maybach S-Class. 

Премьера новинки ожидается в течение этого года.

Нынешняя Audi A8
1 / 3
Нынешняя Audi A8
2 / 3
Нынешняя Audi A8
3 / 3

Сегодня в России цены на Audi A8 начинаются с отметки в 7 020 000 рублей (45 TDI, 249 л.с.). Вариант с длинной базой обойдётся на 839 тысяч дороже. Самый доступный бензиновый вариант 55 TFSI (340 л.с.) с короткой базой оценивается в 7 160 000 рублей (за длинную базу прибавка точно такая же). На вершине гаммы – спортивная модификация S8 с 4-литровым бензиновым V8 TFSI мощностью 571 л.с., стоимость такого автомобиля составит минимум 11 430 000 рублей. Все варианты оснащены полным приводом quattro и «автоматом».

Кстати, в конце прошлого года обновлённый кроссовер Audi Q5 обзавёлся купеобразной версией с приставкой Sportback.   

седан рендеры "Колёса.ру" новинки рестайлинг Audi Audi A8

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Популярные вопросы Зачем скрывают номера при продаже машины и можно ли сообщать VIN и номер покупателям На современных интернет-площадках по продаже автомобилей стало стандартом скрытие номера продаваемой машины. На этом фоне просьбы потенциальных покупателей сообщить им данные с регистрационн... 863 0 1 18.01.2021
Статьи / История Лучший советский военный грузовик: родословная армейского автомобиля ЗИЛ-131 История известного военного полноприводного грузовика ЗИЛ-131 повышенной проходимости, созданного целиком и полностью силами советских инженеров с некой оглядкой на американские стандартизов... 8291 1 30 17.01.2021
Статьи / Тесты До Луны и обратно: угадай пробег автомобиля-рекордсмена Пробег машины всегда определяет два ее качества: цену при продаже и общую надежность. Все продавцы старых автомобилей говорят о двигателях-«миллионниках», но при этом поголовно скручивают од... 2857 3 6 16.01.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 10,5 тонн железа и 60 «лошадок»: тест-драйв трактора С-60 «Сталинец» Первый раз я этот трактор увидел где-то около года назад. Тогда он не был похож на трактор. В мастерской у реставраторов из Retrotruck стояли две гусеничные тележки, прикрученные к блоку кор... 177523 10 103 11.09.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Кожа, V6 и постоянный (!) полный привод: опыт владения Toyota Sienna 2007 года Найти минивэн на 7-8 полноценных посадочных мест, с богатейшей комплектацией, полным приводом, да который при этом не тошнит, а отлично едет – задача непростая. Toyota Sienna – один из редки... 73117 2 31 25.09.2020
Тест-драйвы / Военная техника Три моста, 12 колёс: тест-драйв ГАЗ-ААА 1937 года Я не думал, что когда-нибудь получится покататься на ГАЗ-ААА. На ГАЗ-А ездил, на ГАЗ-АА – тоже, но вот на ГАЗ-ААА… Это всегда казалось несбыточной мечтой и лежало на полке подсознания рядом... 59105 8 63 18.09.2020
Обсуждаемое
86 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
83 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
75 Авторынок Renault Arkana: старт продаж с дорогих версий, «дубовый» салон и «китайцы» в игноре
Больше
Change privacy settings