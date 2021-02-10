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Обновлённая Lada Vesta SW Cross: первые изображения

10.02.2021 2219 0 0

В прошлом месяце в объектив фотошпионов впервые попался кросс-универсал Vesta SW Cross, частично скрытый камуфляжной плёнкой, сквозь которую уже прослеживаются некоторые изменения во внешности. Онлайн-журнал «Колёса.ру» представил, как будет выглядеть рестайлинговая модель.

 

Тольяттинский кросс-универсал был представлен в 2017 году, он стал серийной версией Vesta Cross Concept, продемонстрированного в августе 2015 года на Московском автосалоне. Подходит время для рестайлинга семейства Веста, и у нас в распоряжении есть фотографии закамуфлированного тестового образца. Передняя часть практически полностью скрыта под маскировочной плёнкой, но уже видно, что капот остался прежним. Ранее сообщалось, что обновлённая Веста получит фары от нового Логана, однако они явно не подойдут по форме к старому капоту. Возможно, Vesta получит светодиодную оптику, сделанную в стиле новых Logan/Sandero и с использованием элементов от них – именно такой вариант изображён на рендере. Кроме того, на шпионских фотографиях проглядывается новая решётка радиатора с крупными сотами.

Сбоку автомобиль может не получить никаких изменений, характерные выштамповки на крыльях и дверях также останутся. А вот сзади можно увидеть, что универсал получит новую крышку багажника: ниша номерного знака расположится чуть выше, а фонари сделают сужающимися к центру, при этом они могут получить объёмную форму. Также мы изобразили вариант с патрубками выхлопной системы, расположенными по обеим сторонам бампера.

Существенные изменения ожидаются в салоне автомобиля, где появится новая передняя панель с большим вертикальным монитором мультимедийной системы, новые дверные карты, руль и сиденья. Об изменениях в технической части достоверной информации пока нет, вполне возможно, что в этом плане всё останется по-прежнему.

Ранее было заявлено, что в этом году рестайлинговую Весту ожидать не стоит. Более того, есть вероятность, что рестайлинга вообще не будет в связи с переходом автомобилей Lada на модульную платформу CMF-B.

Нынешняя Lada Vesta SW Cross
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Нынешняя Lada Vesta SW Cross
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Нынешняя Lada Vesta SW Cross
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Сегодня минимальная стоимость Lada Vesta SW Cross составляет 905 000 рублей (1.6 МТ, 106 л.с.). Цены на более мощный 113-сильный вариант с вариатором начинаются с отметки в 999 900 рублей, а самая богатая комплектация Luxe Prestige оценивается в 1 106 900 руб. Есть также модификация со 122-сильным 1.8 и «механикой», такой автомобиль обойдётся несколько дешевле – от 930 900 рублей.

Между тем, на днях начался выпуск обновлённого Lada Largus.

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