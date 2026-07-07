Обновлённому хэтчбеку Toyota Aqua вернули спортивную версию GR Sport

Стоимость «подогретой» пятидверки, представленной на японском рынке, уже известна: за такой вариант просят не менее 3,2 млн иен.

Компания Toyota выпускает свой гибридный хэтчбек Aqua в Японии с 2011 года, а модель второй генерации дебютировала в 2021-м. Напомним, «первая» пятидверка была рассчитана на глобальный рынок, причём на экспорт он отправлялся под именем Toyota Prius c, в свою очередь хэтч второго поколения адресован Японии. Плановый рестайлинг актуальная Aqua пережила в начале осени 2025 года.

На фото: обновлённый хэтчбек Toyota Aqua GR Sport

Изначально посвежевшая Toyota Aqua дебютировала в стандартной версии, плюс её предложили со спортивным пакетом от Modellista. Однако тогда модель не получила свежий «подогретый» вариант с прибавкой GR Sport к названию (такая версия досталась Акве в конце осени 2022 года).

Как оказалось, спортивную модификацию не отправили в отставку, её лишь пришлось подождать: теперь дебютировал и обновлённый хэтчбек Toyota Aqua GR Sport. Его внешность изменилась, как и у стандартной версии: пятидверке досталась новая головная оптика в стиле ранее представленных моделей марки, к примеру, RAV4, Prius, семейства Crown. «С-образные» ходовые огни соединены друг с другом тонкой светящейся полоской.

Toyota Aqua GR Sport снабдили массивным обвесом в нижней части переднего бампера: с воздухозаборником с рисунком в виде вытянутых горизонтально сот и небольшой эмблемой GR (Gazoo Racing), а по бокам расположены противотуманки. Профиль украшен чёрными боковыми юбками и 17-дюймовыми легкосплавными дисками, за которыми можно разглядеть красные тормозные суппорты с логотипом GR.

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Корма отличается только за счёт шильдика с названием модификации и иного оформления нижней части заднего бампера. Цветовая палитра для кузова версии с прибавкой GR Sport к названию включает в себя четыре варианта – белый, серый, чёрный и красный. Модели повысили жёсткость кузова и перенастроили подвеску.

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Новому «подогретому» варианту Toyota Aqua положены иные сиденья с более массивными подушками, отделанные комбинированным материалом. Также предусмотрены металлические вставки в салоне, эмблемы GR на рулевом колесе и смарт-ключе, алюминиевые накладки на педали, плюс за доплату доступны коврики для пола и багажного отделения с логотипами спортивного подразделения Toyota.

На фото: салон обновлённого хэтчбека Toyota Aqua GR Sport 1 / 2 На фото: салон обновлённого хэтчбека Toyota Aqua GR Sport 2 / 2

Техника у Toyota Aqua GR Sport стандартная: речь идёт о гибридной системе, в основе которой лежит работающий по экономичному циклу Аткинсона трёхцилиндровый бензиновый двигатель объёмом 1,5 литра, его мощность равна 91 л.с. Он работает в тандеме с 80-сильным электромотором и никель-водородной батареей ёмкостью 5,0 А*ч. Привод у «оспортивленной» Aqua может быть только передним.

Цена Toyota Aqua GR Sport на домашнем рынке известна – 3 238 400 иен (эквивалентно примерно 1,53 млн рублей по текущему курсу). Стоимость стандартной версии актуального хэтчбека варьируется в диапазоне от 2 857 800 до 3 072 300 иен (около 1,35 – 1,45 млн рублей).