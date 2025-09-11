На днях в Сети были опубликованы первые шпионский фотографии нового компактного кроссовера BMW, который считают рестайлинговой версией модели iX1 с заметно переработанным дизайном.

Электрический кроссовер iX1 первого и единственного поколения дебютировал в начале лета 2022 года вместе с традиционным паркетником X1 третьего поколения. В прошлом году модель была впервые замечена в лёгком камуфляже во время тестов, однако никаких существенных изменений в её внешности не было видно. А несколько дней назад фотошпионам попались прототипы с куда большими преобразованиями в дизайне.

Нынешний BMW iX1 1 / 3 Нынешний BMW iX1 2 / 3 Нынешний BMW iX1 3 / 3

Новый кроссовер получит полностью переработанную переднюю часть, сделанную в стиле недавно дебютировавшей модели iX3: здесь схожие очертания имитации «ноздрей», визуально объединённых с фарами. Наиболее интересной деталью сбоку станут дверные ручки, которые по аналогии с iX3 сделают выдвижными. Задняя часть также решена в новом стиле марки под названием Neue Klasse и получит растянутые по горизонтали фонари, а особенностью младшего кроссовера станет ниша номерного знака, расположенная в нижней части крышки багажника.

Рендер обновлённого BMW iX1

Фотографий интерьера пока не было, однако ожидается, что на передней панели появится панорамный щиток приборов, аналогичный iX3. Техническая начинка при этом может остаться практически без изменений. Нынешний паркетник в базовой версии eDrive20 оснащается единственным электродвигателем мощностью 204 л.с. (247 Нм). Более мощная двухмоторная модификация xDrive30 располагает 313 л.с. и максимальным крутящим момент в 494 Нм.

Рендер обновлённого BMW iX1

Премьера обновлённого iX1 может состояться до конца этого года. Между тем, недавно мы выясняли, стоит ли покупать BMW 1 серии второго поколения с пробегом.