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Обновлённый большой кроссовер Exeed VX получил российский ценник

07.12.2023 37 0 0

Продажи рестайлинговой версии SUV китайского премиального бренда стартуют через неделю, 14 декабря.

Принадлежащий китайской компании Chery премиальный суббренд Exeed появился в 2017 году. Российский рынок является одним из экспортных для марки, в актуальной местной модельной линейке числятся кроссоверы LX, TXL, RX и VX. Теперь до РФ добрался обновлённый вариант большого SUV Exeed VX, сегодня марка провела местную премьеру и назвала начальную рекомендованную розничную цену модели.

На фото: обновлённый Exeed VX для российского рынка

Стоимость рестайлинговой версии Exeed VX стартует с 6 500 000 рублей. Стоит отметить, что этот ценник на 1,2 млн рублей больше по сравнению с актуальной ценой дореформенного VX. Теперь посвежевший SUV станет самой дорогой моделью в российской линейке. Продажи новинки начнутся через неделю, 14 декабря.

До российского рынка добралась обновлённая версия Exeed VX с прибавкой International Edition – такой вариант уже продаётся в Китае, кроме того, он предназначен для экспорта. Обновлённый SUV от российского дореформенного кроссовера визуально отличается за счёт более крупной радиаторной решётки с иным рисунком – стало больше горизонтальных полос, а также изменённого переднего бампера с по-другому оформленными противотуманками.

Рестайлинговый Exeed VX в РФ предложат с салоном, рассчитанным либо на семерых, либо на шестерых седоков. У обновлённой версии новый интерьер, который оформлен в стиле моделей Mercedes. Так, кроссовер получил новую переднюю панель с тремя дисплеями, размещёнными под одним стеклом, тогда как у дореформенной версии общее табло на два экрана. В центре находится 15,6-дюймовый планшет информационно-развлекательной системы с микрочипом Qualcomm 8155 и функцией обновления «по воздуху», тогда как диагональ виртуальной приборки и пассажирского тачскрина составляет 12,3 дюйма.

На фото: салон обновлённого Exeed VX для российского рынка
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На фото: салон обновлённого Exeed VX для российского рынка
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На фото: салон обновлённого Exeed VX для российского рынка
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Поверх дисплеев у рестайлингового SUV расположены центральные дефлекторы вентиляции. У климатической установки теперь нет отдельного блока управления: менять настройки можно с помощью центрального тачскрина. Ещё у посвежевшего Exeed VX новый мультируль с сенсорными кнопками, а переключение передач осуществляется с помощью правого подрулевого рычажка. На центральном тоннеле теперь имеется прикрытый шторкой бокс.

Как и у Мерседесов, управление регулировками кресел у нового VX вынесено на двери. В списке оборудования российской версии кроссовера ещё числятся десять подушек безопасности, передние кресла с функцией массажа, технология активного шумоподавления, автопарковщик, а также система кругового обзора с функцией «прозрачное шасси».

В ходе рестайлинга Exeed VX оставили бензиновую 2,0-литровую турбочетвёрку, которая в российской спецификации выдает 249 л.с. мощности и 385 Нм крутящего момента. Но теперь двигатель работает в паре с восьмиступенчатым автоматом фирмы Aisin, который пришёл на смену семиступенчатой роботизированной коробке с двумя сцеплениями. За подключение задней оси отвечает электрогидравлическая муфта BorgWarner нового, шестого по счёту поколения. Помимо этого, к ездовым режимам Эко, Стандарт и Спорт добавили новые – Снег, Грязь, Песок и Бездорожье.

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