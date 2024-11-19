Обновлённый Cadillac XT6 предложен по сниженным ценам

Посвежевший паркетник Cadillac XT6 китайское подразделение General Motors анонсировало в начале ноября. Теперь же состоялась официальная премьера, ее провели на проходящем в эти дни автосалоне в Гуанчжоу. Одновременно объявлены цены и открыт прием заказов. Напомним, трехрядный кроссовер в строю с 2019 года, китайцам доступны машины локального производства (модель также выпускают и продают в США). Между тем в Поднебесной Cadillac XT6 сейчас в глубоком «минусе»: по данным BestSellingCarsBlog, с января по октябрь 2024-го там реализовано 3388 шт., что на 75% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тем удивительнее то, что обновок не так уж много.
Внешне Cadillac XT6 практически не изменился. При этом уже начиная со второй по старшинству комплектации китайский кросс 2025 модельного года имеет «черный» дизайн-пакет: в этом цвете выполнены окантовка радиаторной решетки, 20-дюймовые диски, накладки на бамперах и боковые молдинги.
Китайцам XT6 пока предложен исключительно с шестиместным салоном (прежде был и семиместный вариант). Раздельные кресла второго ряда – новые, с более комфортными подголовниками, увеличенными подлокотниками, электрорегулировками, подогревом, вентиляцией и массажером. Правда, базовому SUV такие сиденья не положены – они появляются, опять же, начиная со второй комплектации.
Единое табло, как у других свежих моделей Cadillac, кроссоверу не досталось. Впрочем, XT6 все же обзавелся полноценной виртуальной приборкой (12,3 дюйма). Кроме того, паркетник получил более крупный экран мультимедиа – он теперь 10-дюймовый (у дореформенного кросса 8-дюймовый).
Cadillac XT6 нового модельного года доступен в трех комплектациях. В списке стандартного оборудования значатся: матричные фары, панорамный люк, электропривод багажной двери, подогрев и вентиляция передних сидений, упомянутые выше экраны, климат-контроль, система активного шумоподавления, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения. Топ-версия – это еще проекционный дисплей, беспроводная зарядка для смартфона и система ночного видения.
Вся техника прежняя. Китайский Cadillac XT6 оснащается бензиновой турбочетверкой 2.0 мощностью 237 л.с. (350 Нм), которая вдобавок имеет 48-вольтовый довесок. Кроссовер комплектуется девятиступенчатым автоматом. Обновленный кроссовер по умолчанию полноприводный, тогда как у дореформенной модели были еще и переднеприводные версии.
Cadillac XT6-2025 оценили в 449 900 – 509 900 юаней, что эквивалентно примерно 6,2 млн – 7 млн рублей по актуальному курсу. Однако уже на старте продаж модель доступна со скидками: первым покупателям кроссовер обойдется в 349 900 – 409 900 юаней (около 4,8 млн – 5,6 млн рублей.
Будут ли аналогичные обновки у XT6 в Штатах – пока неизвестно. Там кроссовер тоже доступен с турбомотором 2.0, плюс клиенты могут выбрать модель с атмосферником V6 3.6 (314 л.с.).
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