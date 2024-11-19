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Обновлённый Cadillac XT6 предложен по сниженным ценам

19.11.2024 693 0 2

На шестом году жизни трехрядный кроссовер обзавелся виртуальной приборкой и более крупным экраном мультимедиа. Кроме того, в салоне установили новые кресла. А вот внешности и техники реформы не коснулись.

Посвежевший паркетник Cadillac XT6 китайское подразделение General Motors анонсировало в начале ноября. Теперь же состоялась официальная премьера, ее провели на проходящем в эти дни автосалоне в Гуанчжоу. Одновременно объявлены цены и открыт прием заказов. Напомним, трехрядный кроссовер в строю с 2019 года, китайцам доступны машины локального производства (модель также выпускают и продают в США). Между тем в Поднебесной Cadillac XT6 сейчас в глубоком «минусе»: по данным BestSellingCarsBlog, с января по октябрь 2024-го там реализовано 3388 шт., что на 75% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тем удивительнее то, что обновок не так уж много.

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Внешне Cadillac XT6 практически не изменился. При этом уже начиная со второй по старшинству комплектации китайский кросс 2025 модельного года имеет «черный» дизайн-пакет: в этом цвете выполнены окантовка радиаторной решетки, 20-дюймовые диски, накладки на бамперах и боковые молдинги.

Китайцам XT6 пока предложен исключительно с шестиместным салоном (прежде был и семиместный вариант). Раздельные кресла второго ряда – новые, с более комфортными подголовниками, увеличенными подлокотниками, электрорегулировками, подогревом, вентиляцией и массажером. Правда, базовому SUV такие сиденья не положены – они появляются, опять же, начиная со второй комплектации.

Единое табло, как у других свежих моделей Cadillac, кроссоверу не досталось. Впрочем, XT6 все же обзавелся полноценной виртуальной приборкой (12,3 дюйма). Кроме того, паркетник получил более крупный экран мультимедиа – он теперь 10-дюймовый (у дореформенного кросса 8-дюймовый).

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Cadillac XT6 нового модельного года доступен в трех комплектациях. В списке стандартного оборудования значатся: матричные фары, панорамный люк, электропривод багажной двери, подогрев и вентиляция передних сидений, упомянутые выше экраны, климат-контроль, система активного шумоподавления, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения. Топ-версия – это еще проекционный дисплей, беспроводная зарядка для смартфона и система ночного видения.

Вся техника прежняя. Китайский Cadillac XT6 оснащается бензиновой турбочетверкой 2.0 мощностью 237 л.с. (350 Нм), которая вдобавок имеет 48-вольтовый довесок. Кроссовер комплектуется девятиступенчатым автоматом. Обновленный кроссовер по умолчанию полноприводный, тогда как у дореформенной модели были еще и переднеприводные версии.

Cadillac XT6-2025 оценили в 449 900 – 509 900 юаней, что эквивалентно примерно 6,2 млн – 7 млн рублей по актуальному курсу. Однако уже на старте продаж модель доступна со скидками: первым покупателям кроссовер обойдется в 349 900 – 409 900 юаней (около 4,8 млн – 5,6 млн рублей.

Будут ли аналогичные обновки у XT6 в Штатах – пока неизвестно. Там кроссовер тоже доступен с турбомотором 2.0, плюс клиенты могут выбрать модель с атмосферником V6 3.6 (314 л.с.). 

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