Обновлённый Chery Tiggo 7 готовится выйти на глобальный рынок

«Мировой» рестайлинговый паркетник Chery в плане дизайна повторил версию, которая в Китае известна как Tiggo 7 Plus. Полномасштабные продажи на внешних рынках стартуют уже в следующем году.

Вообще, обновленный кроссовер Chery Tiggo 7, предназначенный для продажи за пределами КНР, уже не раз демонстрировали представителям различных зарубежных медиа. А осенью такой паркетник засветился в пресс-релизе глобального офиса компании, посвященном как раз старту очередной экспортной поставки «семерок». К слову, совокупный объем отправленных за рубеж паркетников серии Tiggo 7 превысил миллион экземпляров. И тем не менее Chery решила подогреть интерес к рестайлинговой «мировой» модели и опубликовала несколько тизеров.

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Внешне глобальный модернизированный Chery Tiggo 7 обновился так же, как кроссовер, который в Поднебесной представлен под именем Chery Tiggo 7 Plus. Если сравнивать с российским актуальным SUV, то другими стали радиаторная решетка, бамперы, фары и задние фонари. Еще заменили багажную дверь – номерной знак теперь расположен прямо на ней, тогда как у дореформенной модели табличка крепится к бамперу.

Обновленный глобальный Chery Tiggo 7. Это партия машин, которую отправляют на экспорт. Стало быть, старт продаж на мировом рынке уже не за горами 1 / 3 Обновленный глобальный Chery Tiggo 7. Это партия машин, которую отправляют на экспорт. Стало быть, старт продаж на мировом рынке уже не за горами 2 / 3 Обновленный глобальный Chery Tiggo 7. Это партия машин, которую отправляют на экспорт. Стало быть, старт продаж на мировом рынке уже не за горами 3 / 3

Отметим, у нас и в некоторых других странах дореформенный паркетник сейчас известен под длинным названием Chery Tiggo 7 Pro Max, где-то он представлен как Tiggo 7 Pro. А вот у запечатленной на тизерах модели «фамилии» нет. Впрочем, окончательное название наверняка будет варьироваться в зависимости от рынка.

Изображений салона обновленной глобальной «семерки» сам производитель пока не опубликовал. Вероятно, как и Tiggo 7 Plus в Китае, кроссовер сохранил прежний интерьер.

Обновленный Chery Tiggo 7 Plus для Китая 1 / 3 Обновленный Chery Tiggo 7 Plus для Китая 2 / 3 Обновленный Chery Tiggo 7 Plus для Китая 3 / 3

О технике «мирового» модернизированного паркетника отдельного релиза еще не было. В Китае Плюс с аналогичным дизайном сегодня предложен с бензиновым турбомотором 1.6 мощностью 197 л.с. При этом там модель после рестайлинга доступна не только с семиступенчатой роботизированной коробкой, но и с классическим восьмиступенчатым автоматом. Полного привода у кроссовера на родине нет. В России Chery Tiggo 7 Pro Max оснащается 150-сильным турбомотором 1.6 и 7DCT, для нашей модели предусмотрен полный привод. Кроме того, в РФ «семерка» бывает в виде подзаряжаемого гибрида.

Актуальный Chery Tiggo 7 Pro Max для России 1 / 4 Актуальный Chery Tiggo 7 Pro Max для России 2 / 4 Актуальный Chery Tiggo 7 Pro Max для России 3 / 4 Актуальный Chery Tiggo 7 Pro Max для России 4 / 4

Полномасштабный выход рестайлингового Chery Tiggo 7 на глобальный рынок состоится в следующем году. Скорее всего, такой кроссовер привезут и в Россию.