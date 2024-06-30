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Обновлённый Chery Tiggo 7 Pro Max поступил в продажу в России

30.06.2024 418 0 0

Кроссовер изменился снаружи и внутри. Модель доступна с прежним турбомотором 1.6, можно выбрать передний или полный привод.

Паркетник Chery Tiggo 7 нынешнего второго поколения с приставкой Pro появился в России в 2020 году. А в самом начале 2023-го у нас стартовал модернизированный кроссовер с двойной «фамилией» Pro Max, который впоследствии вытеснил Tiggo 7 Pro. И вот модель снова доработана. Презентация обновленного Chery Tiggo 7 Pro Max состоялась накануне, 29 июня, на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, одновременно были объявлены комплектации и цены и дан старт продажам.

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Внешне рестайлинговый кроссовер повторил подзаряжаемую гибридную версию, которая в РФ стартовала осенью прошлого года. Если сравнивать с нашим прежним Максом, то другими стали передний бампер (на нем теперь красуются скошенные полоски) и радиаторная решетка. На объединяющей задние фонари плашке появилась надпись Chery. Кроме того, предусмотрены новые 19-дюймовые диски.

Интерьер российского обновленного Tiggo 7 Pro Max – это сплав стилевых решений от актуальной глобальной модели и представленного в Китае Tiggo 7 Plus (салон нашего гибрида оформлен иначе). Кроссовер сохранил табло, то есть объединенные виртуальную приборку и экран мультимедийной системы (каждый дисплей диагональю 12,3 дюйма). Но корпус – новый, изогнутый. Отдельного блока управления «климатом» больше нет, вместо него – ряд сенсорных кнопок под центральными дефлекторами. Переделан центральный тоннель, Макс также получил новый селектор коробки. Наконец, доступна темно-коричневая «кожа».

Рестайлинговый Chery Tiggo 7 Pro Max представлен с прежней бензиновой турбочетверкой 1.6 (150 л.с., 275 л.с.), которая работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Двигатель может «питаться» АИ-92. Привод передний или полный.

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Комплектации переименовали: модель предложена в версиях Active, Prime и Ultra (у дореформенного SUV – Elite, Prestige и Ultimate). В базе есть светодиодная оптика (включая динамические указатели поворота), полный «зимний» пакет, упомянутое табло, функция дистанционного запуска мотора и прогрева салона, двухзонный климат-контроль, камера заднего вида, четыре подушки безопасности, задний парктроник, круиз-контроль. Исполнение Prime – это камеры кругового обзора, электропривод багажной двери, передние датчики парктроника, шесть «эйрбэгов», беспроводная зарядка для смартфона, электрорегулировки передних кресел. В арсенале топового Chery Tiggo 7 Pro Max Ultra значатся: панорамная крыша, вентиляция передних сидений, электрохромное салонное зеркало, адаптивный «круиз», системы автоторможения, удержания в полосе, мониторинга «слепых» зон, предупреждения о наезде сзади и о заднем перекрестном движении.

Цены обновленного Chery Tiggo 7 Pro Max пока указаны с учетом акций: Active – от 2 670 000 рублей, Active 4WD – от 2 790 000 рублей; Prime – от 2 850 000 рублей, Prime 4WD – от 2 970 000 рублей; Ultra – от 3 000 000 рублей, Ultra 4WD – от 3 120 000 рублей.

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