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  • Обновлённый Chery Tiggo 7 Pro Max готовится к старту продаж в России

Обновлённый Chery Tiggo 7 Pro Max готовится к старту продаж в России

19.06.2024 215 0 0

Кроссовер изменится как снаружи, так и внутри. А вот технику реформы не затронут: модель по-прежнему будет доступна с турбомотором 1.6 и 7DCT, для «семерки» предусмотрен полный привод.

Паркетник Chery Tiggo 7 актуального второго поколения с приставкой Pro добрался до России в 2020 году. А с 2023-го у нас представлен модернизированный кроссовер с двойной «фамилией» Pro Max, который впоследствии вытеснил с российского рынка прежнюю модель. Так вот теперь местный офис Chery анонсировал еще раз доработанный SUV: компания планирует запустить продажи такого Tiggo 7 Pro Max до конца лета.

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Анонс сопровождает единственный тизер. Сообщается, что паркетник получит изменения в экстерьере и интерьере, но как именно преобразится российская «семерка» — пока непонятно. Дело в том, что у нынешнего Chery Tiggo 7 сразу несколько вариантов дизайна. Так, в некоторых странах сегодня продают «традиционный» кроссовер с внешностью гибридной версии (в РФ гибрид тоже присутствует). В Китае еще есть Tiggo 7 Plus с агрессивным «грилем». Наконец, недавно Chery продемонстрировала зарубежным журналистам модель с обликом в стиле экспортного Tiggo 9 (официальных фото такого Tiggo 7 пока нет). В общем, ждем полноценных фирменных картинок.

Гибридный Chery Tiggo 7 Pro для России. Во многих странах такой дизайн имеет и чисто бензиновый кроссовер
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Гибридный Chery Tiggo 7 Pro для России. Во многих странах такой дизайн имеет и чисто бензиновый кроссовер
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Гибридный Chery Tiggo 7 Pro для России. Во многих странах такой дизайн имеет и чисто бензиновый кроссовер
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Зато с техникой рестайлингового Chery Tiggo 7 Pro Max все ясно – она прежняя. Кроссовер все так же будет доступен с бензиновой турбочетверкой 1.6 (150 л.с., 275 Нм) в сочетании с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Мотор может «питаться» АИ-92. Привод передний или полный. Переднеприводный Tiggo 7 Pro Max наберет первую «сотню» за 9,7 секунды, полноприводный – за 9,8 секунды.

Chery Tiggo 7 Plus для Китая
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Chery Tiggo 7 Plus для Китая
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Комплектации переименуют: обновленный кроссовер предложат в версиях Active, Prime и Ultra (сейчас – Elite, Prestige и Ultimate). Их состав раскроют позже. В список стандартного оборудования дореформенного Tiggo 7 Pro Max входят 18-дюймовые колеса, светодиодная оптика, обогрев лобового стекла, подогрев руля и всех сидений, табло (объединенные экраны приборки и мультимедиа, каждый диагональю 12,3 дюйма), климат-контроль, камера заднего вида, круиз-контроль. Топовый кроссовер – это панорамный люк в крыше, камеры кругового обзора, адаптивный «круиз», системы автоторможения и слежения за разметкой.

Дореформенный Chery Tiggo 7 Pro Max
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Дореформенный Chery Tiggo 7 Pro Max
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Дореформенный Chery Tiggo 7 Pro Max
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Дорестайлинговый переднеприводный Chery Tiggo 7 Pro Max сейчас стоит от 2 720 000 рублей, полноприводный – от 2 940 000 рублей (цены указаны без учета акций).

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