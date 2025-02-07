Обновлённый Exeed VX скоро поступит в продажу

Дебютным рынком для кроссовера Exeed с новым дизайном кормы станет родной Китай. Причем там, судя по всему, сначала запустят гибридную версию.

Еще в прошлом году в базу Минпрома КНР внесли фото и основные характеристики обновленного кроссовера Exeed VX. В сертификате, напомним, были две модификации – чисто бензиновая и подзаряжаемый гибрид (в гамме дореформенного SUV бензоэлектрического варианта сейчас нет). И именно гибрид бренд решил пиарить первым на домашнем рынке, ведь такие машины там сейчас весьма востребованы. В начале года нынешнего для китайских журналистов устроили тест-драйв. А теперь опубликованы фирменные изображения Exeed VX с установкой C-DM. Одновременно марка объявила о том, что скоро будет открыт прием заказов.

Обновленный Exeed VX, гибридная версия 1 / 2 Обновленный Exeed VX, гибридная версия 2 / 2

Переднюю часть реформы не затронули, а вот корму основательно переделали. Exeed VX получил новые багажную дверь и бампер, номерной знак перенесли ниже. Кроссоверу также достались другие задние фонари – они состоят из вертикальных и горизонтальных блоков. Ну и еще у гибрида появились новые диски.

Обновленный Exeed VX, гибридная версия 1 / 2 Обновленный Exeed VX, гибридная версия 2 / 2

Согласно сертификату, длина обновленного Exeed VX составляет 5010 мм, что на 40 мм больше, чем у дореформенного кроссовера. Высота увеличилась на 8 мм до 1800 мм. Ширина и колесная база не изменились – 1940 и 2900 мм соответственно.

Обновленный Exeed VX, гибридная версия

Официальных изображений интерьера пока нет, но он наверняка прежний, так как салон с тремя экранами кроссовер обрел относительно недавно. Известно, что, как и «традиционный» кроссовер, гибрид будет доступен в семи- или шестиместном исполнении.

Нынешний чисто бензиновый Exeed VX 1 / 3 Нынешний чисто бензиновый Exeed VX 2 / 3 Нынешний чисто бензиновый Exeed VX 3 / 3

В состав установки C-DM входит бензиновая турбочетверка 1.5 (156 л.с.). Для модели заявлен полный привод, так что у гибрида несколько электромоторов, но их характеристики еще не раскрыты. По предварительным данным, такой Exeed VX имеет батарею емкостью 34,46 кВт*ч. Что же касается «традиционного» кроссовера, то в прошлогоднем сертификате у него был прежний мотор – турбочетверка 2.0, которая выдает 261 л.с. и 400 Нм (в России – 249 л.с. и 385 Нм). На дореформенном кроссовере этот двигатель работает в паре с классическим восьмиступенчатым автоматом Aisin. Для чисто бензиновой версии также предусмотрен полный привод.

Полноценную презентацию гибридного Exeed VX с новым дизайном кормы проведут в Китае в ближайшее время. Вероятно, впоследствии такой кроссовер доберется и до других стран.