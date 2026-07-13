Больше мишек: недорогие кроссоверы Fiat Grizzly и Grizzly Fastback готовятся к премьере

Итальянская марка Fiat, входящая в состав корпорации Stellantis объявила, что премьера кроссоверов Grizzly и Grizzly Fastback состоится в октябре на Парижском автосалоне, а их продажи в Европе начнутся до конца года.

Официальный анонс Fiat Grizzly и Grizzly Fastback состоялся в начале июня, эти два компактных кроссовера должны заменить на рынке только что выбывшую модель Tipo. Предвестниками Grizzly и Fiat Grizzly Fastback были угловатые концепты, показанные в феврале 2024 года: тогда предполагалось, что они станут частью семейства Panda, однако затем стратегия изменилась и серийным моделям присвоили другую фамилию, но тоже медвежью — Grizzly, при этом стилистическое родство Grizzly и кросс-хэтчбека Grande Panda очевидно — те же пиксели и грани, только немного иначе сконфигурированные.

11 июля марка Fiat отмечала своё 127-летие и в этот день опубликовала новые фотографии Grizzly и Fiat Grizzly Fastback, промо-ролик с участием Оливье Франсуа (гендиректор Fiat) и объявила, что полноценная премьера этих кроссоверов состоится в рамках Парижского автосалона. Grizzly и Grizzly Fastback — глобальные модели: помимо Европы они появятся в станах Южной Америки, Африки и Ближнего Востока.

Fiat Grizzly (длина 4,5 м) и Grizzly Fastback (длина 4,6 м) построены на платформе Smart Car (упрощённая версия модульной платформы CMP), на которой ранее вышли новые Citroen C3 и C3 Aircross, Citroen Basalt, Opel Frontera и вышеупомянутый Fiat Grande Panda. Fiat Grizzly — это прямой аналог Citroen C3 Aircross и Opel Frontera, а Grizzly Fastback представляет собой более угловатую разновидность Citroen Basalt.

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Среди новых фотографий есть тизеры интерьера, из которых можно понять, что передняя панель у Grizzly и Grizzly Fastback будет более угловатой, чем у Grande Panda, а между передними креслами разместиться двухэтажный центральный тоннель с нишей для сумок на нижнем этаже. У Фастбека, который на самом деле является лифтбеком, объём багажника составляет внушительные 600 л.

Никаких новшеств по части техники от Grizzly и Grizzly Fastback ждать не стоит: будет тот же набор бензиновых, гибридных и электрических силовых установок, что есть в распоряжении соплатформенных моделей. В «базе» у Grizzly и Grizzly Fastback, скорее всего, будет 1,2-литровая бензиновая «турботройка» мощностью 100 л.с. в сочетании с «механикой», а наиболее дорогие версии получат 145-сильную гибридную силовую установку на базе того же бензинового двигателя, но дополненного электромотором, вживлённым в 6-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. Будут ли полноприводные версии, пока неизвестно, но в теории они возможны, так как известно, что у Fiat Grande Panda в следующем году появится версия 4x4.

На европейским рынке Fiat Grizzly и Grizzly Fastback будут конкурировать с парочкой Dacia Duster и Bigster. Точнее попытаются конкурировать при условии, что цена в базовой комплектации будет ниже 25 000 евро. В целом продажи у марки Fiat в этом году в Европе растут: по данным ACEA, за первые пять месяцев реализовано 161 716 автомобилей, что на 27,6% больше, чем в январе-мае 2025 года.