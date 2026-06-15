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Дешевле полноприводного Дастера: Fiat Grande Panda 4x4 выйдет на рынок в 2027 году

15.06.2026 773 0 0
Дешевле полноприводного Дастера: Fiat Grande Panda 4x4 выйдет на рынок в 2027 году

Серийный Fiat Grande Panda 4x4 может стать самым дешёвым полноприводным автомобилем на европейском рынке: ожидается, что его цена в базовой комплектации не превысит 25 000 евро.

Полоноприводный Fiat Panda 4x4 — это европейская легенда. Впервые такой хэтчбек дебютировал в 1983 году, систему полного привода для него разработала австрийская компания Steyr-Daimler-Puch (ныне Magna Styer): была применена простая и дешёвая схема парт-тайм с жёстко подключаемым неразрезным задним мостом. Отсутствие «понижайки» компенсировано очень короткой первой передачей 5-ступенчатой МКП — решение, хорошо знакомое современным владельцам полноприводных Dacia/Renault Duster. Хорошая геометрическая проходимость в сочетании с низкой массой (около 850 кг) позволяла Fiat Panda 4x4 ездить по целине на равных с иными полноценными внедорожниками.

Fiat Panda 4x4 первого поколения
Fiat Panda 4x4 первого поколения
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Fiat Panda 4x4 первого поколения
Fiat Panda 4x4 первого поколения
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Fiat Panda 4x4 первого поколения
Fiat Panda 4x4 первого поколения
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Полноприводные версии были у Панды в первом, втором и ныне здравствующем третьем поколении, но последний Fiat Panda 4x4 третьего поколения сошёл с конвейера в 2023 году в рамках лимитированной серии.

В 2024 году дебютировал современный кросс-хэтчбек Fiat Grande Panda на бюджетной модульной платформе Smart Car (это упрощённая версия модульной платформы CMP), и полноприводной версии у него пока нет. В мае прошлого года был представлен показанный на картинках концепт-манифест Grande Panda 4x4, но с тех пор об этом проекте ничего не было слышно. По данным итальянского журнала Autoblog, проект этот не заглох, его разработка продолжается, серийный Grande Panda 4x4 может быть официально представлен в конце этого либо в начале следующего года, выход на рынок ожидается в 2027-м.

Концепт Fiat Grande Panda 4x4 образца 2025 года

Принципиальное устройство у Fiat Grande Panda 4x4, скорее всего, будет таким же, как у Alfa Romeo Junior Q4 и Jeep Avenger 4xe, только бензиновый двигатель будет послабее — не 136 л.с., а 100 л.с. либо 110. Полный привод будет гибридным, без карданного вала: задние колёса будет вращать маломощный электромотор. К слову, у Dacia Duster с прошлого года полный привод устроен аналогичным образом.

Сейчас Duster с гибридным полным приводом стоит в Германии от 27 490 евро, а Fiat Grande Panda 4x4, как ожидается, в «базе» можно будет взять менее чем за 25 000 евро. Базовый переднеприводный Grande Panda с 100-сильным бензиновым двигателем и 6-ступенчатой «механикой» сейчас стоит от 18 990 евро — ровно столько же, сколько самый простой переднеприводный Duster, но Duster на класс выше, то есть крупнее и просторнее. Зато Grande Panda 4x4, как ожидается, будет иметь лучшую геометрическую проходимость за счёт увеличенного дорожного просвета и коротких свесов кузова.

Добавим, что у Grande Panda может также появиться спортивная версия от Abarth, так как марка Abarth остро нуждается в новой модели с бензиновым двигателем — электромобили Abarth продаются очень плохо.

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