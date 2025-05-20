Fiat рассекретил предвестника полноприводного кросс-хэтчбека Grande Panda

Марка Fiat, входящая в состав автогиганта Stellantis, презентовала новый кросс-хэтчбек Grande Panda летом 2024 года, в продажу эта модель поступила в начале текущего года. Судя по всему, в дальнейшем линейку этой пятидверки пополнит полноприводный вариант, на который компания намекнула с помощью представленного сегодня концепта – Fiat Grande Panda 4x4.

На фото: концепт Fiat Grande Panda 4x4

В компании заявили, что этот шоу-кар является прямым наследником Fiat Panda 4x4 1980-х годов. За оформление в ретро-стиле отвечает в том числе тёмно-красный цвет, который был выбран для кузова. Он сочетается с чёрным обвесом по периметру, созданным из некрашеного пластика, наклейками на боковинах, серыми и светло-бежевыми вставками, а также аналогичного цвета штампованными колёсными дисками с чёрными крестообразными элементами по центру (как у стартового варианта Red).

На фото: серийный гибридный кросс-хэтчбек Fiat Grande Panda

Головная оптика шоу-кара дополнена за счёт пары выступающих дополнительных элементов в нижней части. Кроме того, Fiat Grande Panda 4x4 снабдили багажником на крыше, на котором размещены запасное колесо и небольшой бокс. На кромке багажной двери можно разглядеть надпись с названием концепта. Снимков салона Grande Panda 4x4 итальянская марка не предоставила, вероятно, отличий от серийной версии внутри нет.

Техническими подробностями о Fiat Grande Panda 4x4 в компании не поделились. Официально известно лишь то, что у концепта на задней оси установлен электродвигатель. Однако пока не ясно, идёт ли речь об «электричке» с двухмоторной силовой установкой или же о новой гибридной версии с системой полного привода.

На фото: салон серийного Fiat Grande Panda

Напомним, актуальный серийный полностью «зелёный» кросс-хэтчбек Fiat Grande Panda оснащается единственным 113-сильным электромотором, установленным на передней оси, и тяговой батареей ёмкостью 44 кВт*ч (полезная ёмкость – 42 кВт*ч). Запас хода на одной зарядке у этого варианта равен 320 км (при расчёте по циклу WLTP). Максимальная скорость у этой версии равна 132 км/ч, а на разгон с места до «сотни» у него уходит 11 секунд.

На фото: серийный электрический кросс-хэтчбек Fiat Grande Panda

Ещё нынешняя пятидверка предлагается с гибридной силовой установкой, в основе которой лежит 110-сильная турботройка объёмом 1,2 литра, работающая в тандеме с шестиступенчатым роботом c двумя сцеплениями, в который интегрирован 48-вольтовый электромотор мощностью 29 л.с. Его максимальная скорость составляет 160 км/ч, а на разгон до «сотни» ему требуется 10 секунд.

Пока что в компании официально не подтвердили, что занимаются разработкой полноприводной модификации Fiat Grande Panda. Однако концепт с прибавкой 4x4 к названию они всё же называют «следующей главой в истории итальянского бренда» и «проектом, ориентированным на будущее».

Какой окажется цена серийного «полноприводника» Fiat Grande Panda, станет известно позже. На сегодняшний день кросс-хэтчбек на домашнем рынке, в Италии, с гибридной системой можно купить минимум за 18 900 евро (эквивалентно примерно 1,72 млн рублей по текущему курсу), а стоимость «электрички» варьируется в диапазоне от 24 900 до 27 900 евро (около 2,27 – 2,54 млн рублей).