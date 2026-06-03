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  • Анонсировано семейство кроссоверов Fiat Grizzly: традиционный кузов и «купе»

Анонсировано семейство кроссоверов Fiat Grizzly: традиционный кузов и «купе»

03.06.2026 132 0 0
Анонсировано семейство кроссоверов Fiat Grizzly: традиционный кузов и «купе»

Свежие паркетники Fiat будут доступны как с ДВС, так и с электрическими установками. В продажу семейство поступит позже в этом году.

Марка Fiat уже давно тестирует новые кроссоверы – замаскированные образцы не раз попадались фотошпионам. Прежде считалось, что паркетникам присвоят имя Panda и какую-нибудь «фамилию». То есть кроссы могли бы составить единое семейство с хэтчбеком Grande Panda. Однако в мае новые SUV засветились в презентации Stellantis, посвященной пятилетней стратегии развития автогиганта со всеми его брендами. Так вот, тогда выяснилось, что паркетники образуют собственное семейство, пусть и тоже под «медвежьим» именем – Grizzly. Теперь кроссоверы удостоены отдельного анонса: встречаем Fiat Grizzly с традиционным кузовом и купеобразный Fiat Grizzly Fastback.

Купеобразный кроссовер Fiat Grizzly Fastback и Fiat Grizzly с традиционным кузовом на слайде майской презентации Stellantis

Внешность паркетников выполнена в том же угловатом стиле, что и облик упомянутого хэтча Grande Panda. Головная оптика и задние фонари сделаны в виде широких плашек с диодными секциями. В Stellantis еще отметили, что «просто» Fiat Grizzly «идеально подходит для семейной жизни», а кросс-купе Grizzly Fastback «выражает более динамичный и утонченный дух». Ну то есть для более претенциозной публики.

Fiat Grizzly

Производитель относит паркетники к С-сегменту, длина обоих – менее 4,5 метра. И если хэтчбек Fiat Grande Panda, по сути, является разновидностью европейского Citroen C3, то Fiat Grizzly – это аналог Citroen C3 Aircross и Opel Frontera. Все перечисленные модели построены на платформе Smart Car.

Fiat Grizzly Fastback

Интерьер Fiat Grizzly еще не продемонстрировали, но и он, скорее всего, оформлен в едином ключе с хэтчбеком Grande Panda. В этом случае внутри установлены довольно массивная передняя панель, визуально объединенные цифровая приборка (на самом деле, она утоплена) и экран мультимедийной системы.

Как и родственники, кроссоверы Fiat Grizzly и Fiat Grizzly Fastback будут доступны с несколькими вариантами силовых установок: в гамму войдут версии только с ДВС, гибриды и электроверсии. Полноценная презентация еще впереди.

Новое SUV-семейство станет глобальным. Во второй половине текущего года паркетники Grizzly появятся в продаже в Европе, странах Ближнего Востока и Африки. А в 2027-м новинки ждут и в Латинской Америке.

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