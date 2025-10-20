Ещё одной дешёвой машиной меньше: Fiat Tipo готовится к отставке, наследника не будет

Производство нынешнего Fiat Tipo на заводе Tofas в турецком городе Бурса завершится не позднее июня 2026 года. Прямой замены у Tipo не будет, но Fiat обещает в ближайшие годы представить в С-классе кроссовер, подробностей о котором пока нет.

Fiat Tipo актуального второго поколения (Typ 356) на платформе Small Wide LWB выпускается с 2015 года, в Турции он известен как Fiat Egea. В 2020 году Tipo пережил небольшой рестайлинг, тогда он предлагался с кузовами седан, хэтчбек, кросс-хэтчбек, универсал и кросс-универсал. Сейчас в Европе продаётся только седан Fiat Tipo с 1,6-литровым турбодизелем (130 л.с., 320 Нм) и 6-ступенчатой МКП, привод только передний. В Турции Fiat Egea сейчас доступен также в кузове кросс-хэтчбек.

В Германии самый простой седан Fiat Tipo в комплектации Easy стоит всего 19 990 евро — это отличная цена за полноценный С-класс с кондиционером, простенькой «музыкой» и весьма богатым базовым набором систем безопасности. Для сравнения скажем, что свежепредставленный бензиновый Fiat 500 Torino (65 л.с.) стоит в Германии от 21 990 евро, а хэтчбек Opel Astra — от 29 210 евро.

C января по август этого года продажи Fiat Tipo в Европе, по данным JATO Dynamics, составили 4643 шт. (-45% по сравнению с АППГ), а на пике карьеры в 2016 году он разошёлся тиражом более 130 000 шт. Что тормозит продажи сейчас, не очень понятно — такое впечатление, что многие европейцы просто не знают или забыли, что Fiat Tipo вообще ещё существует. Впрочем, осталось ему недолго: на днях гендиректор компании Tofas объявил, что производство Fiat Tipo/Egea завершится не позднее июня следующего года. Всего на данный момент завод в Бурсе произвёл порядка 700 000 экземпляров этой модели.

О том, что на смену Fiat Tipo придёт кроссовер, было известно ещё два года назад, эти планы остались в силе, но подробностей до сих пор нет. Скорее всего, новый компактный кроссовер Fiat станет частью бюджетного семейства Panda , анонсированного в прошлом году. Пока из этого семейства на рынок вышел только субкомпактный кросс-хэтчбек Panda.

Каким бы ни был кросс-заменитель Tipo, мы с трудом представляем, что его цена в «базе» будет в районе 20 000 евро — скорее всего, в районе 24 000 евро, как у нового Opel Frontera.