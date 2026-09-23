Обновлённый Geely EX5/Galaxy E5: задний привод, более мощный мотор и кое-что ещё

Компания Geely выводит на домашний рынок модернизированный электрический паркетник Galaxy E5. Пятидверка обрела новую технику, ей также достался более продвинутый комплекс водительских ассистентов. Кроме того, кроссоверу слегка изменили дизайн экстерьера.

Модернизированный электрокросс Geely Galaxy E5 анонсировали несколько дней назад. Теперь, как и было обещано, в Китае раскрыли все характеристики, назвали предварительные цены и начали принимать заказы. Напомним, что на домашнем рынке модель дебютировала в 2024 году, а в 2025-м «электричка» появилась за пределами Поднебесной – в том числе, в России. У нас, как и во многих других странах, паркетник носит имя Geely EX5. К слову, в КНР дореформенный кросс остался в строю, вот только он там отныне представлен в единственной комплектации под названием Global Classic Edition.

Обновленный Geely Galaxy E5 для Китая 1 / 2 Дореформенный кроссовер. Теперь это Geely Galaxy E5 Global Classic Edition 2 / 2

Главное – в Китае рестайлинговый кроссовер имеет задний привод, тогда как у прежнего Galaxy E5 электромотор расположен на передней оси. Сам двигатель – новый, его мощность составляет 333 л.с. против 218 л.с. у дореформенной модели. Хотя максимальный крутящий момент не изменился (320 Нм). Модернизированный паркетник также получил 800-вольтовую архитектуру вместо 400-вольтовой. Кроме того, заднеприводному Geely Galaxy E5 положены новые батареи – емкостью 61,52 или 70,01 кВт*ч, запас хода – 550 или 635 км соответственно (по циклу CLTC). Переднеприводному Geely Galaxy E5 Global Classic Edition оставили базовый аккумулятор на 60,22 кВт*ч, с ним паркетник проедет 530 км.

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Заднеприводный 333-сильный кросс с младшей батареей разгоняется с 0 до 100 км/ч за 6,2 секунды, со старшей – за 5,8 секунды. Переднеприводный 218-сильный паркетник это упражнение проделает за 6,9 секунды. Максимальная скорость увеличена со 180 до 201 км/ч.

Что же касается дизайна, то у обновленного Geely Galaxy E5 другой бампер, на котором вместо тонких «изломанных» ходовых огней красуются массивные серебристые вставки и черные L-образные плашки с примыкающими к ним «жабрами». Заднеприводному паркетнику также достались обычные ручки дверей вместо выдвижных.

Длина рестайлингового электрокроссовера равна 4636 мм, что на 21 мм больше, чем у дореформенного SUV. Ширина увеличена на 19 мм до 1920 мм. Высота – прежние 1670 мм. Колесная база, по уточненным данным, уменьшилась на 5 мм до 2745 мм. Благодаря тому, что двигатель перенесли, под крышкой капота появился дополнительный отсек объемом 160 литров.

В салоне установили новый руль – он трехспицевый вместо двухспицевого. В дорогих комплектациях расположенная в верхней части двухъярусного центрального тоннеля шайба теперь «хрустальная».

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Наконец, в богатых исполнениях появился более продвинутый комплекс водительских ассистентов Qianli Haohan 5, он включает лидар над лобовым стеклом, 11 камер и 3 радара миллиметрового диапазона.

Заднеприводный Geely Galaxy E5 с 333-сильным мотором и новым дизайном предварительно оценили в 107 800 – 137 800 юаней, что эквивалентно примерно 1,35 млн – 1,73 млн рублей по текущему курсу. Переднеприводный паркетник с 218-сильным двигателем сейчас стоит 97 800 юаней (1,23 млн рублей). Когда обновится глобальный кроссовер Geely EX5 – официально пока не объявлено.