Обновлённый Geely EX5/Galaxy E5: задний привод, более мощный мотор и кое-что ещё

Модернизированный электрокросс Geely Galaxy E5 анонсировали несколько дней назад. Теперь, как и было обещано, в Китае раскрыли все характеристики, назвали предварительные цены и начали принимать заказы. Напомним, что на домашнем рынке модель дебютировала в 2024 году, а в 2025-м «электричка» появилась за пределами Поднебесной – в том числе, в России. У нас, как и во многих других странах, паркетник носит имя Geely EX5. К слову, в КНР дореформенный кросс остался в строю, вот только он там отныне представлен в единственной комплектации под названием Global Classic Edition.
Главное – в Китае рестайлинговый кроссовер имеет задний привод, тогда как у прежнего Galaxy E5 электромотор расположен на передней оси. Сам двигатель – новый, его мощность составляет 333 л.с. против 218 л.с. у дореформенной модели. Хотя максимальный крутящий момент не изменился (320 Нм). Модернизированный паркетник также получил 800-вольтовую архитектуру вместо 400-вольтовой. Кроме того, заднеприводному Geely Galaxy E5 положены новые батареи – емкостью 61,52 или 70,01 кВт*ч, запас хода – 550 или 635 км соответственно (по циклу CLTC). Переднеприводному Geely Galaxy E5 Global Classic Edition оставили базовый аккумулятор на 60,22 кВт*ч, с ним паркетник проедет 530 км.
Заднеприводный 333-сильный кросс с младшей батареей разгоняется с 0 до 100 км/ч за 6,2 секунды, со старшей – за 5,8 секунды. Переднеприводный 218-сильный паркетник это упражнение проделает за 6,9 секунды. Максимальная скорость увеличена со 180 до 201 км/ч.
Что же касается дизайна, то у обновленного Geely Galaxy E5 другой бампер, на котором вместо тонких «изломанных» ходовых огней красуются массивные серебристые вставки и черные L-образные плашки с примыкающими к ним «жабрами». Заднеприводному паркетнику также достались обычные ручки дверей вместо выдвижных.
Длина рестайлингового электрокроссовера равна 4636 мм, что на 21 мм больше, чем у дореформенного SUV. Ширина увеличена на 19 мм до 1920 мм. Высота – прежние 1670 мм. Колесная база, по уточненным данным, уменьшилась на 5 мм до 2745 мм. Благодаря тому, что двигатель перенесли, под крышкой капота появился дополнительный отсек объемом 160 литров.
В салоне установили новый руль – он трехспицевый вместо двухспицевого. В дорогих комплектациях расположенная в верхней части двухъярусного центрального тоннеля шайба теперь «хрустальная».
Наконец, в богатых исполнениях появился более продвинутый комплекс водительских ассистентов Qianli Haohan 5, он включает лидар над лобовым стеклом, 11 камер и 3 радара миллиметрового диапазона.
Заднеприводный Geely Galaxy E5 с 333-сильным мотором и новым дизайном предварительно оценили в 107 800 – 137 800 юаней, что эквивалентно примерно 1,35 млн – 1,73 млн рублей по текущему курсу. Переднеприводный паркетник с 218-сильным двигателем сейчас стоит 97 800 юаней (1,23 млн рублей). Когда обновится глобальный кроссовер Geely EX5 – официально пока не объявлено.
Для комментирования вам необходимо авторизоваться