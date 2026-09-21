Обновлён Geely Galaxy E5, он же EX5 в России: богаче и мощнее, теперь с задним приводом

Компания Geely анонсировала модернизированный электрокросс Galaxy E5. Модели слегка изменили дизайн экстерьера, кое-какие обновки есть и внутри, плюс расширен список оборудования. Мотор стал мощнее, а еще он теперь расположен на задний оси, тогда как дореформенный паркетник представлен в переднеприводном исполнении.

Электрический кроссовер Geely Galaxy E5 стартовал в родном Китае в 2024 году. При этом еще до премьеры производитель объявил о том, что модель будет глобальной. За пределами Поднебесной паркетник появился в 2025-м. В список зарубежных рынков входит и Россия – у нас, как и во многих других странах, электрокросс зовется Geely EX5. Тем временем в Китае уже готова рестайлинговая пятидверка: опубликованы официальные изображения, вдобавок озвучена дата старта приема заказов – 23 сентября.

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Адресованный Китаю Galaxy E5 обрел новый передний бампер: вместо тонких «изломанных» ходовых огней на нем теперь красуются черные L-образные плашки, к которым примыкают «жабры», и массивные серебристые вставки. Кроссовер также получил обычные дверные ручки вместо выдвижных, изменен дизайн колес. Кроме того, Geely Galaxy E5 достался более продвинутый комплекс водительских ассистентов Qianli Haohan 5 с лидаром над лобовым стеклом.

Обновленный Geely Galaxy E5 для Китая

В салоне установили новый руль – он трехспицевый вместо двухспицевого у дореформенной модели. Расположенную в верхней части двухъярусного центрального тоннеля шайбу сделали «хрустальной». Ну и еще заменили материалы отделки.

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Рестайлинговый паркетник уже прошел сертификацию, так что основные характеристики известны. В длину Geely Galaxy E5 прибавил 21 мм – теперь 4636 мм. Ширина увеличена на 19 мм до 1920 мм. Высота и колесная база не изменились – 1670 и 2750 мм соответственно.

Обновленный Geely Galaxy E5 для Китая

Если у прежнего E5 электромотор расположен на передней оси, то рестайлинговый кроссовер имеет задний привод. Благодаря тому, что двигатель перенесли, под крышкой капота появился дополнительный отсек. Сам электромотор стал мощнее – 333 л.с. против 218 л.с. у дореформенной модели. О батарее официальной информации пока нет. Прежний Geely Galaxy E5 доступен в Китае с аккумулятором емкостью 60,22 или 68,39 кВт*ч, запас хода составляет 530 или 610 км по циклу CLTC.

Дореформенный Geely Galaxy E5 для Китая, он же Geely EX5 в России 1 / 4 Дореформенный Geely Galaxy E5 для Китая, он же Geely EX5 в России 2 / 4 Дореформенный Geely Galaxy E5 для Китая, он же Geely EX5 в России 3 / 4 Дореформенный Geely Galaxy E5 для Китая, он же Geely EX5 в России 4 / 4

Все подробности о рестайлинговом Geely Galaxy E5 для домашнего рынка узнаем позже на этой неделе. Глобальный электрический кроссовер Geely EX5, вероятно, обновится в следующем году.