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  • Обновлённый Geely Panda Mini: жизнерадостный мишка с хорошим оснащением недорого

Обновлённый Geely Panda Mini: жизнерадостный мишка с хорошим оснащением недорого

15.04.2025 71 0 0

Компания Geely провела рестайлинг своего популярного городского электрического хэтчбека Panda Mini и уже запустила его в продажу в единственной комплектации 元气熊, что в переводе с китайского на русский означает «жизнерадостный мишка» или «витальный мишка».

Дешёвый, но стильный электрический хэтчбек Panda Mini появился в модельной линейке Geely в 2022 году, он продаётся под молодёжным суббрендом Geome и пользуется успехом. В первом квартале этого года продажи Geely Panda Mini в Китае, по данным CAAM, составили 53 631 шт., что на 21% больше продаж в январе-марте 2024 года. Лучше в этом классе продаётся только законодатель жанра Wuling Hongguang Mini EV, который за тот же период разошёлся тиражом 86 946 шт. (+96,6%), но Wuling Hongguang Mini EV сегодня — это целое семейство городских электромобилей, причём уже в двух поколениях, второе поколение вышло на рынок в этом году, оно и обеспечило взрывной рост продаж.

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Geely Panda Mini предлагается пока только в одном трёхдверном кузове, у которого, правда, в 2023 году появилась версия, стилизованная под внедорожник, а сегодня представлен и запущен в продажу рестайлинговый Panda Mini. Хэтчбек сохранил круглые миловидные фары, но изменён дизайн их светодиодных ободков — они теперь напоминают реснички. Декоративная рамка, опоясывавшая фары и панель передка с зарядным лючком, заменена чёрной горизонтальной полосой. Бамперы стали более лаконичными и более округлыми на вид. Изменён дизайн колпаков колёс и наружных зеркал. Ключевые размеры прежние: габаритная длина — 3065 мм, ширина — 1522, высота — 1600 мм, колёсная база — 2015 мм, штатная размерность шин — 155/70 R 13.

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Изменений в салоне больше — это новый руль и более округлая передняя панель без вещевой полки на верхней плоскости, дверные карты тоже полностью новые, с более удобными ручками и рифлёной текстурой. Кнопочный блок микроклимата практически полностью исчез — остались только копки включения кондиционера и вентилятора, прочие настройки зашиты в 8-дюймовый мультимедийный экран, вытянутый приборный экран — 9,2-дюймовый. В оснащение входят две фронтальные подушки безопасности, кондиционер, аудиосистема с двумя динамиками, два USB-порта и задние датчики парковки. Объём багажника — 69 л, со сложенными спинками заднего дивана — 800 л.

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Дебютная версия обновлённого Geely Panda Mini предлагается с единственным электромотором, пристыкованным к неразрезному заднему мосту, его максимальная отдача — 30 кВт (41 л.с.) и 110 Нм, максимальная скорость ограничена на отметке 100 км/ч. Ёмкость литий-железо-фосфатной батареи — 17,03 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 210 км по циклу CLTC. Максимальная мощность зарядки батареи — 22 кВт. Снаряженная масса — 815 кг.

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В Китае обновлённый Geely Panda Mini стоит 49 900 юаней (560 000 рублей в переводе по текущему курсу), за доплату предлагаются камера заднего вида и ESP (в «базе» есть только ABS). Дореформенный Geely Panda Mini пока остаётся в строю по цене от 29 900 юаней (336 000 рублей) за базовую версию с 27-сильным электромотором и батареей на 9,61 кВт·ч, полного заряда которой хватит всего на 120 км пробега по циклу CLTC.

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