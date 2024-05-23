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  • Обновлённый «горячий» Volkswagen Golf GTI Clubsport готовится к скорому дебюту

Обновлённый «горячий» Volkswagen Golf GTI Clubsport готовится к скорому дебюту

23.05.2024 25 0 0

«Заряженная» новинка немецкой марки примет участие в гонке «24 часа Нюрбургринга», которая стартует 1 июня. В преддверии марафона, 31 мая, пройдёт премьера хот-хэтча.

Volkswagen Golf в текущем году отмечает 50-летие, к юбилею марка приурочила рестайлинг семейства. Актуальный Гольф восьмой генерации дебютировал в 2019-м, а обновлённая версия была представлена в конце января текущего года. Напомним, тогда были показаны обычный Golf, а также «горячие» версии Golf GTI и гибрида Golf GTE. Теперь к премьере готовится «заряженный» вариант Volkswagen Golf GTI Clubsport.

На фото: прототип Volkswagen Golf GTI Clubsport

В компании рассказали о том, что обновлённый Volkswagen Golf GTI Clubsport примет участие в гонке «24 часа Нюрбургринга», которая стартует 1 июня. Премьера хот-хэтча состоится в преддверии марафона, 31 мая. Немецкий производитель сопроводил анонс фотографиями замаскированного прототипа будущей новинки.

Судя по снимкам, Golf GTI Clubsport получит изменённую переднюю часть, логотип VW с подсветкой и светодиодную головную оптику с другой «начинкой». От «просто» GTI его отличают иное оформление большого воздухозаборника, интегрированного в нижнюю часть переднего бампера: у него есть дополнительные «окошки» над сплиттером, а также иначе выглядят находящие на сетку по бокам «рёбра».

Корму украсили более крупным спойлером и более массивным диффузором с парой выхлопных патрубков Akrapovic. В стандартное оснащение хот-хэтча входят 19-дюймовые колёсные диски Queenstown alloys, а за доплату доступны кованые диски Warmenau такого же размера. Их особенность в том, что каждый из них легче на 8 кг.

Посвежевший «горячий» хэтчбек Volkswagen Golf GTI Clubsport получит новые спортивные передние кресла со встроенными подголовниками. В остальном салон, вероятно, будет таким же, как у остального обновлённого семейства Golf. Так что пятидверка, скорее всего, получит новую информационно-развлекательную систему MIB4 с увеличенным сенсорным экраном (диагональ – 12,9 дюйма) и поддержкой ChatGPT.

Информации о технике обновлённого хот-хэтча Volkswagen Golf GTI Clubsport пока нет. В компании отметили только, что новинку оснастят «мощным приводом и спортивной подвеской высокого класса». Отметим, у актуальной версии под капотом располагается 2,0-литровая турбочетвёрка с отдачей 300 л.с. (максимальный крутящий момент – 400 Нм), которая работает в паре с семиступенчатой автоматической коробкой передач с двойным сцеплением.

На фото: Volkswagen Golf GTI Clubsport 24h
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На фото: Volkswagen Golf GTI Clubsport 24h
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На фото: Volkswagen Golf GTI Clubsport 24h
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Известно, что в гонке примет участие и эксклюзивный Volkswagen Golf GTI Clubsport 24h. Этот хэтчбек снабдили аэродинамическим пакетом, который включает в себя обвес по периметру кузова, расширенные колёсные арки, массивный сплиттер, боковые юбки и большое заднее антикрыло. Этот экземпляр оснащается модернизированной версией 2,0-литрового двигателя TSI мощностью 348 л.с. (450 Нм).

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