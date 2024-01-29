Обновлённый «горячий» Volkswagen Golf R показался на первых фото

Volkswagen Golf в текущем году отмечает 50-летний юбилей. К этому событию немецкий бренд приурочил рестайлинг семейства: обновлённый «обычный» Гольф, а также его «подогретая» версия с прибавкой GTI к названию и гибридный вариант Golf GTE были представлены на прошлой неделе. Хот-хэтч с литерой R поклонникам модели придётся подождать до середины текущего года, а пока что производитель в рамках Ледовой гонки в Австрии показал прототип этой новинки.

На фото: прототиип обновлённого Volkswagen Golf R

Автомобиль частично «спрятали» с помощью маскировочной плёнки с рисунком синего цвета. Очевидно, что некоторые изменения у этого варианта будут такими же, как у уже показанных версий. Напомним, посвежевший Гольф обзавёлся изменённой головной оптикой, для дорогих версий предусмотрели матричные фары IQ.Light с дальностью до 500 метров.



Судя по опубликованным фотографиям, у обновлённого хэтчбека Volkswagen Golf R будут иные бамперы. В нижнюю часть переднего интегрирован большой воздухозаборник изменённой формы, которому оставили узор из горизонтальных и вертикальных полос. Ещё он имеет ряд декоративных элементов из чёрного глянцевого пластика. Профиль украсили чёрными колёсными дисками с рисунком из тонких раздваивающихся спиц, за которыми видны синие тормозные суппорты. На верхней части багажной двери разместили большой спойлер, который выглядит как продолжение крыши.



Салон у хот-хэтча, вероятно, будет таким же, как у обновлённого «просто» Golf, но с эмблемами R-версии. Напомним, главной обновкой для Гольфа стала информационно-развлекательная система последнего поколения MIB4 (диагональ тачскрина у стартовых версий – 10,4 дюйма, у топовых вариантов – 12,9 дюйма). Под дисплеем есть ряд подсвеченных сенсорных кнопок для управления климатической установкой и акустической системой. А ещё модель с фирменным голосовым помощником IDA получила «умный» чат-бот ChatGPT.



Никакой официальной информации о «начинке» Volkswagen Golf R пока нет. По предварительным данным хот-хэтчу оставят 2,0-литровую турбочетвёрку серии EA888. Не исключено, что отдача у него будет такой же, как у спецверсии Golf R 333, которая была представлена прошлым летом. У него мощность равна 333 л.с., а максимальный крутящий момент – 420 Нм. Мотор работает в паре с семиступенчатой автоматической коробкой передач DSG. Привод – только полный. Автомобилям лимитированной серии на разгон с места до «сотни» требуется 4,6 секунды, а максимальная скорость составляет 270 км/ч.

Презентация обновлённого Golf R пройдёт летом 2024 года, тогда же он поступит в продажу на европейском рынке. Как изменится цена посвежевшей пятидверки, пока не известно. Ожидается, что хот-хэтч окажется дороже по сравнению с актуальной версией. На домашнем рынке, в Германии, актуальный «горячий» хэтчбек можно купить минимум за 54 880 евро, а за вариант Golf К Perfomance просят не менее 57 985 евро.



Ранее Volkswagen раскрыл свою стратегию развития в ближайшие годы. Согласно плану, Golf девятого поколения появится ближе к 2028 году, а его техника будет полностью электрической. Известно, что у него будет и «зелёная» топовая версия с литерой R.