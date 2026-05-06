Обновлённый Haval F7 выходит на российский рынок, цены известны

Актуальный Haval F7 второго поколения дебютировал на российском рынке в конце июля 2024 года. Напомним, у модели есть ближайший родственник – кросс-купе F7x, которое было представлено в апреле 2025-го. Производство обоих SUV налажено на заводе в Тульской области. Теперь местный офис китайской марки рассказал о том, какие обновки достались посвежевшему SUV с традиционным кузовом.

На фото: актуальный кроссовер Haval F7

Обновлённый переднеприводный паркетник Haval F7 оснащается 1,5-литровым турбомотором, выпуск которого теперь налажен на принадлежащем компании заводе в Тульской области. Его мощность осталась прежней и составляет 150 л.с., а максимальный крутящий момент подрос с 230 до 270 Нм. В результате время разгона с места до «сотни» сократилось с 10,9 до 9,3 секунды.

В свою очередь у полноприводной модификации Haval F7 (система с электрогидравлической муфтой подключения задней оси) под капотом располагается модернизированный 2,0-литровый турбомотор, теперь его мощность выросла со 192 до 200 л.с., а максимальный крутящий момент – с 320 до 380 Нм. В итоге первую «сотню» такой кроссовер набирает за 8,7 секунды (показатель дореформенного варианта – 9,4 секунды).

Оба двигателя, соответствующие экологическому классу Евро-6, работают в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями мокрого типа. Модели имеет подвеску типа «Макферсон» спереди и многорычажку – сзади. Для «полноприводника» предусмотрено шесть ездовых режимов, в их числе «Снег», «Песок» и «Бездорожье».

В ходе обновления разработчики не стали трогать экстерьер Haval F7. Габаритная длина паркетника, как и ранее равна 4780 мм, ширина – 1890 мм, максимальная высота – 1707 мм, а расстояние между осями составляет 2800 мм. Клиренс варьируется от 183 мм до 191 мм (в зависимости от модификации).

Интерьер посвежевшего Haval F7 (официальных снимков пока нет) изменили за счёт нового рулевого колеса с утолщённым ободом, а на центральной консоли теперь имеется отдельная клавиша электронного стояночного тормоза (ранее функцию приходилось искать в меню мультимедиа). Устройству для беспроводной зарядки смартфонов увеличили мощность – до 50 Вт, а также добавили систему активного охлаждения.

Как рассказали в российском представительстве GWM, информационно-развлекательная система Haval F7 F7 получила «расширенные возможности настройки интерфейса». Информационные блоки и «горячие» кнопки теперь можно наладить с помощью нового приложения «Смарт виджет». Ещё есть «плавающий виджет», который выведен на экран постоянно и по умолчанию отображает текущую скорость, а также иную важную информацию.

На фото: салон актуального кроссовера Haval F7

Живые продажи новинки начнутся в РФ во втором квартале 2026-го. Рекомендованная розничная цена обновлённой стартовой переднеприводной версии Оптимум составляет 2 999 000 рублей, за аналогичный вариант с полным приводом и 2,0-литровым мотором просят не менее 3 399 000 рублей. Стоимость исполнения Премиум равна 3 199 000 и 3 599 000 рублей соответственно. А за топовый вариант Техно+, который предлагается только с полным приводом, придётся отдать не менее 3 799 000 рублей.

