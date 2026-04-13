Купеобразный кроссовер Haval F7x обновили в России: комплектации и цены

Главной технической обновкой для кросс-купе Haval стал более мощный двигатель. Паркетник также слегка изменился внешне, кое-какие доработки есть и в салоне.

Купеобразный кроссовер Haval F7x второго поколения вышел на российский рынок весной 2025-го – почти на год позже свежей модели F7 с «традиционным» кузовом. Тем не менее, первым модернизацию пережило именно «купе». Напомним также, что в качестве «второго» Haval F7/F7x у нас позиционируют модель, которая на родине продавалась под именем Shenshou («зверь» или «монстр» с китайского; домашний рынок она уже покинула). Причем в Поднебесной у паркетника купеобразной версии и не было. Ну а для нашего рынка семейство производят локально – выпуск налажен на заводе в Тульской области.

Внешность «купе» Haval F7x подвергли точечным изменениям. Так, эмблемы и шильдики теперь выполнены в черном цвете, потемнели и стандартные 19-дюймовые колеса. Еще появились красные тормозные суппорты, а вместо трапециевидных патрубков выпускной системы установили сдвоенные круглые (они все так же покрыты хромом).

Мультимедийная система купеобразного паркетника наряду с сервисами Яндекса отныне поддерживает VK Видео. Еще добавлено дистанционное голосовое управление через Яндекс Станции (с активированными телематическими сервисами): с помощью голоса, не выходя из дома, можно запустить двигатель, включить подогрев сидений, проверить заперты ли двери (если нет, их можно заблокировать, отдав соответствующую команду). На центральном тоннеле появилась кнопка электронного стояночного тормоза. Мощность беспроводной зарядки для смартфона увеличена до 50 Вт, плюс добавлена система охлаждения.

Как и раньше, Haval F7x доступен только с топовой бензиновой турбочетверкой 2.0 и полным приводом (у «просто» F7 есть версии с 1.5T и передним приводом). При этом двигатель стал мощнее: на обновленном кроссовере он выдает 231 л.с. и 380 Нм против 192 л.с. и 320 Нм на дореформенном «купе». Экологический класс турбомотора повышен с Евро-5 до Евро-6. Движок сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Первую «сотню» Haval F7x 2026 модельного года наберет за 7,8 секунды, тогда как прежний паркетник это упражнение проделает за 9,4 секунды.

Кросс-купе все так же представлено в двух комплектациях. В список оборудования базовой Премиум входят: светодиодная оптика, выдвижные ручки дверей, обогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя, электропривод багажной двери, объединенные виртуальная приборка (12,3 дюйма) и экран мультимедиа (14,6 дюйма), подогрев руля и всех кресел, упомянутая выше обновленная беспроводная зарядка, камеры кругового обзора, круиз-контроль. Исполнение Техно+ — это еще панорамный люк, вентиляция передних сидений, проекционный дисплей, адаптивный «круиз» вместо обычного, системы автоторможения и удержания в полосе движения.

Рекомендованная цена посвежевшего Haval F7x Премиум – 3 799 000 рублей, купеобразный кроссовер нового модельного года в версии Техно+ оценили в 3 999 000 рублей. Продажи стартуют до конца второго квартала.

Между тем ранее в этом году Haval представил в России еще несколько новинок. Клиентам уже доступны посвежевшие кроссоверы Haval H3, Haval M6, Haval H7 и Haval Jolion, а также рамный внедорожник Haval H9. В ближайшее время в продажу еще поступит обновленный Haval Dargo.