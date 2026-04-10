Haval Dargo в России: новый дизайн, более мощный мотор и только полный привод. Цены известны

В Китае этот брутальный кроссовер Haval дебютировал в 2020-м, там он известен как DaGou или Big Dog. На родине модель пережила уже две модернизации – последнюю провели в прошлом году. До России кросс добрался в 2022-м под именем Haval Dargo, для нашей страны его производят локально на заводе в Тульской области. Так вот теперь пришло время для рестайлинга российского Dargo.

Внешне предназначенный для РФ кроссовер повторил актуальную версию для Китая. Если сравнивать с дореформенным Haval Dargo, то другой стала радиаторная решетка – вместо хромированных горизонтальных полосок на ней отныне красуются черные прямоугольные «пластины». Фары сохранили свою форму и LED-начинку, но они «слились» с решеткой, тогда как у прежнего Dargo блоки обособлены. У задних фонарей прежняя форма, при этом их теперь объединяет светящаяся линия. А вот «внедорожная» версия Dargo X в сегодняшнем пресс-релизе не упомянута. Будет ли у нее рестайлинг или ее уберут из гаммы – пока неизвестно.

Габариты не изменились. Длина Haval Dargo равна 4620 мм, ширина – 1890 мм, высота – 1780 мм, колесная база – 2738 мм. Паспортный дорожный просвет составляет 200 мм. Объем багажника до полки – 371 литр, со сложенными спинками второго ряда кресел – 1404 литра.

Внутри Haval Dargo тоже в целом скопировал кроссовер для КНР, хотя и не дословно. Нашему SUV оставили трехспицевый руль (в Китае модель получила двухспицевый), при этом у него теперь утолщенный обод. За управление трансмиссией отныне отвечает подрулевой рычажок, а вместо прежней шайбы на центральном тоннеле появился дополнительный лоток для мелочевки. Экран мультимедийной системы стал больше – во всех версиях идет планшет диагональю 14,6 дюйма (у дореформенного Dargo – 10,25 или 12,3 дюйма). Вдобавок тачскрин «прилеплен» к передней панели, тогда как у предшественника он встроен в нее. Мультимедиа – с сервисами Яндекса и VK Видео (видеоконтент доступен даже при отсутствии аккаунта; в движении воспроизведение невозможно). У виртуальной приборки на 10,25 дюйма появилась новая тема с классическими круглыми шкалами. Также увеличена мощность беспроводной зарядки (теперь 50 Вт). Наконец, в передней части салона к USB-разъему Типа А добавили USB-порт Типа С.

Бензиновая турбочетверка 2.0 модернизирована. Отдача двигателя составляет 200 л.с. и 380 Нм против 192 л.с. и 320 Нм на дореформенном кроссовере. Также повышен экологический класс – Евро-6 вместо Евро-5. Как и раньше, мотор сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Переднеприводной версии в линейке рестайлинговой модели нет – такой Haval Dargo будет доступен только с полным приводом (Torque-On-Demand) «с новым поколением интеллектуальной электрогидравлической муфты подключения задней оси». С места до «сотни» обновленный кроссовер разгоняется за 9 секунд.

Вместе с передним приводом Dargo лишился и самой дешевой комплектации Комфорт. Рестайлинговый кроссовер предложат в версиях Оптимум, Премиум и Техно+. В списке стандартного оборудования значатся: светодиодная оптика, обогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя, датчики дождя и света, упомянутые выше экраны и беспроводная зарядка, подогрев руля, передних и задних сидений, двухзонный климат-контроль, камеры кругового обзора, круиз-контроль. В версии Премиум появляются электропривод багажной двери и система бесконтактного открывания, системы мониторинга «слепых» зон, помощи при выезде с парковки задним ходом, предупреждения о наезде сзади. Топовый кроссовер – это также 19-дюймовые колеса (еще одна обновка для модели, у остальных исполнений 18-дюймовые диски), панорамный люк, вентиляция передних сидений, массажер кресла водителя, проекционный дисплей, автопарковщик, адаптивный «круиз», системы автоторможения и удержания в полосе движения.

Обновленный Haval Dargo Оптимум оценили в 3 499 000 рублей, версия Премиум обойдется в 3 699 000 рублей, топовый вариант Техно+ стоит 3 899 000 рублей. В продажу рестайлинговый кроссовер поступит до конца второго квартала.

Дореформенный Dargo Комфорт с урезанным списком оборудования и передним приводом сейчас стоит 3 199 000 рублей, полноприводный кроссовер обойдется в 3 399 000 – 3 749 000 рублей. «Внедорожный» вариант Haval Dargo X с прежним дизайном стоит 3 499 000 – 3 699 000 рублей.