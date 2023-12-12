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  • Обновлённый Hyundai Tucson, Toyota Camry следующего поколения, новый кроссовер российской марки Evolute

Обновлённый Hyundai Tucson, Toyota Camry следующего поколения, новый кроссовер российской марки Evolute

12.12.2023 108 0 0
В продажу поступил обновлённый Hyundai Tucson, раскрыты основные характеристики Toyota Camry следующего поколения, гамму российской марки Evolute пополнил кроссовер i-Space. Здесь неделя на Колесах – поехали!
седан кроссовер Россия Япония Южная Корея новостной дайджест

 

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