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Обновлённый Hyundai Tucson, Toyota Camry следующего поколения, новый кроссовер российской марки Evolute
Автор:
Максим Берёзкин
Обновлённый Hyundai Tucson, Toyota Camry следующего поколения, новый кроссовер российской марки Evolute
12.12.2023
108
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В продажу поступил обновлённый Hyundai Tucson, раскрыты основные характеристики Toyota Camry следующего поколения, гамму российской марки Evolute пополнил кроссовер i-Space. Здесь неделя на Колесах – поехали!
седан
кроссовер
Россия
Япония
Южная Корея
новостной дайджест
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