Обновлённый кроссовер Evolute i-Space: оснащение и цены

11.09.2025 152 0 0

Отечественная марка Evolute объявила о старте продаж рестайлингового гибридного паркетника i-Space. Модель изменилась как снаружи, так и внутри. Кроме того, SUV стал дальнобойнее.

Трехрядный кроссовер Evolute i-Space появился в России в прошлом году – это первый гибрид марки, созданной компанией Моторинвест (раньше в линейке были исключительно электрокары). Как и остальные модели бренда, i-Space «заимствован» из обширной гаммы концерна Dongfeng: донором является Fengon E5. Исходный паркетник в 2024-м пережил масштабный рестайлинг. Летом этого года был анонсирован и модернизированный Evolute i-Space. Теперь же в РФ объявлено о старте продаж такого SUV. Ну и напомним, что выпуск Эволютов ведется на заводе в Липецкой области.

Наш i-Space изменился так же, как исходник. Вместо имитирующей радиаторную решетку вставки отныне глухая панель, другим стал и передний бампер (в него-то и встроена решетка). Изменен рисунок задних фонарей, вдобавок Evolute i-Space обрел 19-дюймовые диски нового дизайна. Габариты прежние. Длина – 4760 мм, ширина – 1865 мм, высота – 1710 мм, колесная база – 2785 мм. Паспортный дорожный просвет российского паркетника составляет 180 мм.

Внутри вместо табло установили раздельные экраны приборки и мультимедийной системы. Приборный дисплей теперь диагональю 8,8 дюйма, планшет мультимедиа – 15,6 дюйма (у дореформенной модели экраны диагональю 7” и 12,3”). Также модернизирована передняя панель, появились новые руль и двухэтажный центральный тоннель, управление трансмиссией возложено на подрулевой рычажок. А еще Evolute i-Space отныне доступен не только с семи-, но и с пятиместным салоном.

Техника тоже другая. Рестайлинговый кроссовер оснащен работающим в режиме генератора атмосферником 1.5 (90 л.с.), 218-сильным электромотором (вращает передние колеса) и батареей емкостью 25,1 кВт*ч. Только на электротяге обновленный Evolute i-Space проедет 165 км по циклу WLTC, суммарная дальнобойность – 1250 км. Прежний паркетник имеет 110-сильный атмосферник 1.5, электродвигатель мощностью 177 л.с. и аккумулятор на 17,52 кВт*ч, его запас хода – 87 и 1150 км соответственно.

На данный момент Evolute i-Space с новым дизайном предложен в единственной комплектации. В списке оборудования значатся: светодиодная оптика, передние и задние датчики парктроника, обогрев форсунок стеклоомывателя, электропривод багажной двери, панорамный люк в крыше, упомянутые выше экраны, подогрев руля и сидений первого и второго ряда (сиденья – еще и с вентиляцией), климат-контроль, беспроводная зарядка для смартфона, камеры кругового обзора, круиз-контроль, системы слежения за разметкой, мониторинга «слепых» зон и предупреждения о заднем столкновении.

Рекомендованная цена пятиместного Evolute i-Space – 3 415 000 рублей, семиместного кроссовера – 3 515 000 рублей. При этом можно воспользоваться программой господдержки.

