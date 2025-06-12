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  • Обновлённый кроссовер Fiat Pulse: теперь и «горячая» версия от Abarth

Обновлённый кроссовер Fiat Pulse: теперь и «горячая» версия от Abarth

12.06.2025 140 0 1

После рестайлинга «заряженный» паркетник Fiat стал выглядеть еще более агрессивно. Кроме того, был расширен список доступного оборудования. А вот техника прежняя.

Fiat Pulse Abarth в строю с 2022 года, он стал первым кроссовером спортивного суббренда Fiat (затем гамму пополнили кросс-купе Fastback Abarth и Abarth 600e). Как несложно догадаться, за основу взяли бюджетный паркетник Fiat Pulse. Выпуск исходной пятидверки и ее «заряженной» модификации налажен на бразильском заводе, откуда их поставляют и в другие страны Латинской Америки. В мае текущего года стандартный Пульс пережил плановый рестайлинг. А теперь пришла очередь Pulse Abarth – дебют модернизированного спортивного кросса, разумеется, состоялся на производственной родине.

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После рестайлинга «заряженный» паркетник стал выглядеть агрессивнее. Fiat Pulse Abarth получил новую оригинальную радиаторную решетку с вогнутыми вертикальными «клиньями» и более внушительный передний бампер. На решетке вместо эмблемы красуется крупная надпись с названием суббренда, при этом фирменный скорпион остался – просто он теперь расположен сбоку. Буквы на багажной двери сделали красными (прежде были серебристыми). Кроссовер также обрел другие диодные противотуманки и 18-дюймовые колеса эксклюзивного дизайна.

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В салоне установили новые передние кресла, плюс они отныне имеют электрорегулировки. Список оборудования пополнила панорамная крыша (но без сдвижной секции). В арсенале Fiat Pulse Abarth еще значатся: цифровая приборка на 7 дюймов, мультимедиа с планшетом диагональю 10,1 дюйма, климат-контроль, беспроводная зарядка для смартфона, камера заднего вида, системы автоторможения и слежения за разметкой.

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Технику реформы не затронули. Fiat Pulse Abarth оснащен турбочетверкой 1.3, которая традиционно для Бразилии «питается» как бензином, так и этанолом. В первом случае мотор выдает 180 л.с., во втором – 185 л.с. Двигатель работает в паре с шестиступенчатым автоматом. С места до 100 км/ч кроссовер разгоняется за 7,6 или 8 с (этанол/бензин). Стандартный Fiat Pulse бразильцам предложен с четырехцилиндровым атмосферником 1.3 (98/107 л.с. – бензин/этанол) или турботройкой 1.0 (125/130 л.с.). Кроме того, паркетник с 1.0T бывает «мягким гибридом» с 12-вольтовым стартер-генератором. Привод в любом случае исключительно передний.

Дореформенный Fiat Pulse Abarth
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Дореформенный Fiat Pulse Abarth
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Дореформенный Fiat Pulse Abarth
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Стандартный обновленный Fiat Pulse
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Стандартный обновленный Fiat Pulse
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Стандартный обновленный Fiat Pulse
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Рестайлинговый Fiat Pulse Abarth оценили в 157 990 местных реалов, что эквивалентно примерно 2 246 000 рублей по актуальному курсу. Обычный обновленный кроссовер стоит от 98 990 реалов (1 407 000 рублей).

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