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Новый спортивный кроссовер: Fiat рассказал о технике Pulse Abarth

29.07.2022 118 0 0

Паркетник итальянской марки оснастили знакомым по другим моделям Stellantis 185-сильным турбомотором объёмом 1,3 литра. Первую «сотню» он набирает менее, чем за 8 секунд.

 

Марка Fiat принадлежит автогиганту Stellantis, который был образован в начале прошлого года путём слияния группы PSA и концерна FCA («старые» названия сейчас не используются). Под брендом Abarth выпускаются «заряженные» версии Фиатов, однако до недавнего времени в линейке не числилось кроссоверов. О первом SUV в линейке стало известно минувшей весной: стоит отметить, что спортивную версию получил не глобальный Fiat 500X, а бюджетный паркетник Fiat Pulse, который в основном адресован южноамериканским странам.

На фото: Fiat Pulse Abarth

Тогда же, в марте, стало известно и полное имя «заряженного» кроссовера – Fiat Pulse Abarth, кроме того, компания рассекретила внешность новинки. Теперь же производитель рассказал о том, какой двигатель получил этот SUV. «Спортивный» паркетник оснастили 185-сильным турбомотором объёмом 1,3 литра, его максимальный крутящий момент равен 270 Нм. На разгон с места до «сотни» Pulse Abarth требуется меньше 8 секунд, а максимальная скорость превышает 210 км/ч. В пару предлагается шестиступенчатый «автомат». Отметим, этим мотором оснащаются и другие модели Stellantis, в частности, речь идёт о бразильских версиях пикапа Fiat Toro, а также кроссоверов Jeep Renegade и Compass. Вероятно, «заряженный» SUV также получил усиленную подвеску и более мощные тормоза, об этом производитель расскажет ближе к старту производства новинки.

Отметим, актуальный «обычный» Pulse доступен с четырёхцилиндровым «атмосферником» объёмом 1,3 литра, при этом на бензине его отдача составляет 98 л.с., а на распространенном в Бразилии этаноле – 107 л.с. Другой вариант – 1,0-литровая «турботройка», её мощность в первом случае составляет 125 л.с., во втором – 130 л.с. У «просто» Пульса нет исполнений с колёсной формулой 4x4, так что, вероятно, и спортивный Abarth имеет только передний привод.

Ранее южноамериканское подразделение Stellantis показало экстерьер «горячего» кроссовера. По сравнению с обычной версией, у «спортсмена» более агрессивные бамперы, противотуманные фары оказались ниже, а радиаторная решётка получила утолщённую окантовку и собственный рисунок. Помимо этого, у Pulse Abarth оригинальные 17-дюймовые колёсные диски, «акулий плавник» на крыше вместо обычной антенны и сдвоенные патрубки выхлопной системы. Яркими акцентами стали наружные зеркала с корпусами красного цвета, и такая же вставка на переднем бампере. Салон производитель пока не показал, ожидается, что в интерьере лишь частично изменили отделку.

Как Kolesa.ru сообщал ранее, дебютным рынком для спортивной новинки окажется Бразилия, ведь там производят исходную «пятидверку». Очевидно, продавать модель с логотипом в виде изображения скорпиона будут через нынешнюю дилерскую сеть Fiat, для «заряженных» кроссоверов предусмотрят отдельные площадки.

Стоит отметить, что в Бразилии продажи «горячего» паркетника стартуют в четвёртом квартале текущего года. Вероятно, позже Fiat Pulse Abarth доберётся до дилеров и в других странах Южной Америки, но в Европы такой кроссовер, скорее всего, ждать не стоит.

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