Обновлённый кроссовер Kia Sorento: теперь и внедорожный вариант X-Pro

Компания Kia рассекретила обновлённый кроссовер Sorento ещё в августе текущего года. В ходе рестайлинга модель получила изменения во внешности и интерьере в соответствии с актуальным фирменным стилем корейского бренда. Теперь дебютировал SUV, предназначенный для рынков Северной Америки. Причём в местной линейке будет ещё и так называемый «внедорожный» вариант, который получил прибавку X-Pro к названию.

На фото: обновлённые кроссоверы Kia Sorento (для североамериканского рынка)

В ходе рестайлинга Kia Sorento получил новое оформление передней части с «клыкастыми» светодиодными фарами в стиле электрокроссовера EV9, причём у «штатной» версии их дополнили янтарными ходовыми огнями. Также у посвежевшей модели иной передний бампер и другая радиаторная решётка с рисунком из крупных ячеек, лишившаяся фирменного знака (логотип переехал выше, на кромку капота). Корму обновили за счёт другого заднего бампера и видоизменённых фонарей, теперь у них «П-образная» форма. Палитра цветов окраса кузова теперь включает в себя Midnight Lake Blue и Dawning Red.



На фото: Kia Sorento X-Pro 1 / 2 На фото: Kia Sorento X-Pro 2 / 2

В ходе рестайлинга салон кроссовера снабдили другой передней панелью с большим изогнутым экраном, который объединяет в себе виртуальный щиток приборов и тачскрин информационно-развлекательной системы ccNC (Connected Car Navigation Cockpit), диагональ каждого дисплея равна 12,3 дюйма. У посвежевшего Sorento другой блок управления климатической установкой и расположенные горизонтально центральные дефлекторы обдува.



На фото: салон обновлённого кроссовера Kia Sorento 1 / 3 На фото: салон обновлённого кроссовера Kia Sorento 2 / 3 На фото: салон обновлённого кроссовера Kia Sorento 3 / 3

На североамериканском рынке в гамму посвежевшего кроссовера вошли атмосферный и турбированный четырёхцилиндровые двигатели объёмом 2,5 литра. В первом случае отдача составляет 194 л.с., а максимальный крутящий момент – 245 Нм; в пару предлагается восьмиступенчатая автоматическая коробка передач. В свою очередь мощность турбомотора равна 285 л.с. (421 Нм), идёт в комплекте с 8DCT. Привод – передний или полный.



На фото: Kia Sorento HEV 1 / 2 На фото: Kia Sorento HEV 2 / 2

У Kia Sorento 2024 модельного года с прибавкой X-Pro есть отличия от «обычных» исполнений: такой кроссовер получил 17-дюймовые колёсные диски, обутые в комплект массивных внедорожных шин BF Goodrich. В салоне таких машин имеются эмблемы X-Pro. Одним из главных отличий такого кроссовера является увеличенная грузоподъёмность (более 1814 кг), версия X-Pro без проблем может буксировать туристический прицеп на возвышенности.



На фото: Kia Sorento PHEV 1 / 2 На фото: Kia Sorento PHEV 2 / 2

В список оборудования входят: система предотвращения столкновений с впереди идущим и встречным транспортом, пешеходами, велосипедистами (в том числе при повороте налево на перекрестке), функция удержания машины в полосе движения, «умный» круиз-контроль, адаптирующийся к стилю вождения автомобилиста, помощник при езде по шоссе с функцией автоматической смены полосы движения, а также камеры кругового обзора.



Рестайлинговый кроссовер Kia Sorento поступит в продажу на американском рынке в первом квартале 2024 года, в списке комплектаций – LX, S, EX, SX и SX-P, топовая версия доступна в варианте X-Pro. Цены станут известны позже. Гибридные исполнения Sorento HEV и PHEV появятся у дилеров позднее в следующем году, им будет присвоен 2025 модельный год.