Обновлённый Nissan Magnite превратили в фургон

Грузовая версия Магнита предложена в единственной комплектации с атмосферником, тогда как для пассажирского паркетника еще предусмотрен турбомотор.

Премьера рестайлингового кроссовера Nissan Magnite состоялась осенью прошлого года. Презентацию провели в Индии, ведь там и налажено производство. При этом Nissan обещал превратить обновленный паркетник в действительно глобальную модель, тогда как дореформенная пятидверка представлена только в странах с левосторонним движением. Однако пока Magnite по-прежнему выпускают лишь с правым рулем. Помимо Индии, модернизированный SUV также уже продают в Южной Африке. И именно там у Магнита появилась новая версия – в виде развозного фургончика. Такое исполнение назвали Nissan Magnite Move. Кстати, грузовую модификацию в ЮАР позиционируют в качестве альтернативы не так давно снятого с производства дешевого пикапа Nissan NP200 на базе Renault Logan первого поколения.

Nissan Magnite Move 1 / 2 Nissan Magnite Move 2 / 2

Превращение в фургон провели по стандартному сценарию. Из салона убрали второй ряд кресел, за передними сиденьями установили металлическую сетчатую перегородку. Аналогичные «сетки» также имеются на стеклах задних боковых дверей и двери багажника. Объем грузового отсека Nissan Magnite Move составляет 690 литров (минимальный объем багажника стандартного кроссовера – 336 литров). Грузоподъемность – 250 кг.

Nissan Magnite Move 1 / 2 Nissan Magnite Move 2 / 2

Фургончик предложен в единственной и упрощенной комплектации. В списке оборудования значатся: 16-дюймовые стальные колеса, задний парктроник, цифровая приборка, аудиоподготовка, кондиционер, две подушки безопасности (обычный обновленный кроссовер Magnite уже в базе имеет шесть «эйрбэгов»).

Nissan Magnite Move

Nissan Magnite Move доступен только с бензиновым трехцилиндровым атмосферником 1.0 (72 л.с.) в сочетании с пятиступенчатой механикой. Пятиместному кроссоверу с этим мотором еще положена роботизированная коробка, плюс можно выбрать паркетник с турботройкой 1.0 (100 л.с.), которая работает в паре с 5МТ или вариатором. Привод в любом случае исключительно передний.

Рестайлинговый кроссовер Nissan Magnite 1 / 3 Рестайлинговый кроссовер Nissan Magnite 2 / 3 Рестайлинговый кроссовер Nissan Magnite 3 / 3

Цена грузовой версии – 224 900 рэндов, что эквивалентно примерно 1,2 млн рублей по текущему курсу. Пятиместный рестайлинговый кроссовер Nissan Magnite обойдется минимум в 246 200 рэндов (1,3 млн рублей).