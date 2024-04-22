Обновлённый Porsche Cayenne GTS получил более мощный битурбомотор V8

Ещё кроссоверу немецкой марки достались изменённая внешность и подвеска от Turbo GT. Цены уже известны, посвежевшие SUV доберутся до дилеров в Европе летом текущего года.

Семейство кроссоверов Porsche Cayenne, которое включает в себя в том числе купеобразный вариант Cayenne Coupe, пережило масштабный рестайлинг весной прошлого года. В конце лета был представлен самый мощный Cayenne в истории – им стала модификация Turbo E-Hybrid, которая получила 739-сильную гибридную установку. Теперь настала очередь Cayenne GTS и Cayenne GTS Coupe, которые получили свою долю обновок.

На фото: обновлённые Porsche Cayenne GTS и Cayenne GTS Coupe

Обновлённый Porsche Cayenne GTS получил ряд черт, характерных для остальной части семейства, кроме того, его снабдили особыми спортивными элементами. Боковые воздухозаборники с узкими полосками противотуманок напоминают те, которыми снабдили Turbo GT. Указания на версию имеются на дверях и корме, а патрубки выпускной системы теперь имеют тёмно-бронзовый цвет (ранее они были чёрными).



На фото: обновлённый кроссовер Porsche Cayenne GTS

Версии GTS оснастили матричными фарами. Ещё у посвежевших кроссоверов имеются глянцевые боковые юбки, накладки на колёсные арки, а также комплект оригинальных антрацитовых 21-дюймовых легкосплавных дисков RS Spyder Design, которые контрастируют с тормозными суппортами красного цвета. Корму снабдили адаптивным задним спойлером. Помимо этого, модель имеет три опционально доступных спорт-пакета, которые снижают массу автомобиля на 25 кг.



В список стандартного оснащения теперь входит система Porsche Driver Experience, которая включает в себя изогнутый дисплей виртуального щитка приборов, отдельный тачскрин мультимедиа и дополнительный дисплей для переднего пассажира (последний доступен за доплату). Кроме того, уже в базе модель оснащается акустической системой объёмного звучания Bose Surround. У модификации Cayenne GTS Coupe ещё есть панорамная крыша.



У нового Porsche Cayenne GTS подвеска от варианта Turbo GT. Известно, что стандартная пневмоподвеска с адаптивными амортизаторами была установлена на 10 мм ниже по сравнению с обычными актуальными версиями модели. В стандартное оснащение входит Porsche Torque Vectoring Plus, а система активной стабилизации по крену (Porsche Dynamic Chassis Control) является опциональной.



На фото: салон обновлённого Porsche Cayenne GTS

Полноприводные кроссоверы с прибавкой GTS оснащаются модернизированным 4,0-литровым битурбомотором V8. Теперь его мощность составляет 500 л.с., а максимальный крутящий момент – 660 Нм. Эти показатели на 40 л.с. и 40 Нм превышают данные дореформенного Cayenne GTS. Этот двигатель работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач Tiptronic S. На разгон с места до «сотни» Cayenne GTS требуется 4,4 секунды (на 0,1 секунды меньше, чем предшественнику). Максимальная скорость равна 275 км/ч.



Сейчас обновлённые кроссоверы уже доступны для заказа в Европе, живые продажи на этом рынке начнутся летом 2024 года. На домашнем рынке, в Германии, стартовая цена нового Porsche Cayenne GTS равна 138 000 евро (эквивалентно примерно 13,7 млн рублей по текущему курсу), а покупка Cayenne GTS Coupe обойдётся минимум в 141 700 евро (около 14,1 млн рублей).

