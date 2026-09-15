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Обновлённый седан Hongqi H5 стартует в России: объявлена цена

15.09.2026 97 0 0
Обновлённый седан Hongqi H5 стартует в России: объявлена цена

Премиум-седан Hongqi изменился снаружи и получил полностью новый интерьер. Как и прежде, в России модель представлена с двухлитровым турбомотор и классическим автоматом.

В актуальном, втором по счету поколении седан Hongqi H5 (премиальный бренд Hongqi принадлежит концерну FAW) пребывает с 2022 года. В России такая модель официально появилась в 2023-м. В году нынешнем четырехдверка пережила полноценный рестайлинг, на домашний рынок модернизированный H5 вышел весной. Ну а теперь обновленный седан Hongqi H5 стал доступен к заказу и в нашей стране, о чем сообщила пресс-служба местного офиса марки.

Обновленный Hongqi H5
Обновленный Hongqi H5
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Обновленный Hongqi H5
Обновленный Hongqi H5
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Обновленный Hongqi H5
Обновленный Hongqi H5
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Модель сохранила фирменную двухэтажную головную оптику, но расположенные сверху секции дневных ходовых огней приняли более строгую форму, вдобавок заменили светодиодную начинку. Другими стали и блоки основных фар. Еще модернизировали бамперы и задние фонари, изменен дизайн 18-дюймовых дисков. 

Обновленный Hongqi H5
Обновленный Hongqi H5
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Обновленный Hongqi H5
Обновленный Hongqi H5
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Размеры прежние. Длина седана равна 4988 мм, ширина – 1875 мм, высота – 1470 мм, колесная база составляет 2920 мм.

Обновленный Hongqi H5

Интерьер полностью новый. Hongqi H5 получил иные переднюю панель, руль, центральный тоннель и карты дверей. Приборный экран лишился козырька, вдобавок он стал компактнее – 10,25 дюйма вместо 12,3 дюйма. На смену вертикальному планшету мультимедиа пришел дисплей более привычного формата, и он, наоборот, крупнее, чем у дореформенной модели: 15,6 дюйма против 12,6 дюйма. За управление трансмиссией теперь отвечает подрулевой рычажок. На тоннеле расположены физические кнопки и шайба, лоток с крышкой, беспроводная зарядка для смартфона и подстаканники.

Обновленный Hongqi H5
Обновленный Hongqi H5
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Обновленный Hongqi H5
Обновленный Hongqi H5
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Обновленный Hongqi H5
Обновленный Hongqi H5
3 / 4
Обновленный Hongqi H5
Обновленный Hongqi H5
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В России обновленный Hongqi H5 предложен с прежней техникой. Переднеприводный седан оснащен бензиновым турбомотором 2.0 (218 л.с., 340 Нм), который работает в паре с классическим восьмиступенчатым автоматом. С места до «сотни» H5 разгоняется за 7,8 секунды, максимальная скорость – 230 км/ч.

Обновленный Hongqi H5
Обновленный Hongqi H5
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Обновленный Hongqi H5
Обновленный Hongqi H5
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На нашем рынке Hongqi H5 с новым салоном сейчас доступен в комплектации Делюкс. В списке оборудования значатся: светодиодная оптика, панорамный люк в крыше, упомянутые экраны и беспроводная зарядка, двухзонный климат-контроль, подогрев руля и всех сидений, вентиляция передних кресел (водительское – еще и с массажером), камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе движения и мониторинга «слепых» зон.

Рекомендованная цена обновленного седана Hongqi H5 Делюкс – 4 480 000 рублей.

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