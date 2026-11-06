Обновлённый седан Toyota Avalon: внешность в стиле Crown, другой салон и старая техника

Компания Toyota представила в очередной раз модернизированный бизнес-седан Avalon. Модель кардинально преобразилась снаружи и внутри. А вот начинку менять не стали. Как и прежде, четырехдверка предложена в «традиционной» версии и в двух гибридных модификациях.

Большой седан Toyota Avalon пятого поколения дебютировал в 2018 году. А в 2022-м четырехдверка покинула Северную Америку, превратившись в эксклюзив для Китая. Для Поднебесной модель, разумеется, производят локально, за выпуск отвечает совместное предприятие FAW Toyota. Первый рестайлинг китайский седан пережил в том же 2022 году, два года спустя его еще раз освежили. И вот Avalon вновь подвергли модернизации. Причем теперь седан кардинально сменил имидж, так что FAW Toyota считает его «совершенно новым», хотя это все же очередной рестайлинг.

Спереди Avalon-2027 подражает флагманскому заднеприводному седану Toyota Crown актуального поколения. У младшей модели почти такие же рельефный бампер с «прорезями» по бокам и гигантская радиаторная решетка с вертикальными плашками.

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Toyota Avalon также достались новая головная оптика, сделанная в нынешнем фирменном стиле марки, и другой задний бампер. На корме – широкий монофонарь с узором из ромбов, а под этой плашкой появились дополнительные секции. Задний номерной знак перенесли ниже.

Длина Toyota Avalon увеличилась на 65 мм до 5055 мм. Остальные габариты остались прежними: ширина – 1850 мм, высота – 1450 мм, колесная база – 2870 мм. Для модели предусмотрены 17-, 18- или 19-дюймовые диски.

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Интерьер тоже перекроили. Тут новая передняя панель и переделанный центральный тоннель. Приборный экран лишился козырька, и он теперь един для всех версий – диагональю 8,8 дюйма (у дореформенного Avalon дисплей размером 7 или 12,3 дюйма). В «простых» комплектациях установлена мультимедийная система с планшетом диагональю 10,25 дюйма, богатые исполнения имеют экран на 15,6 дюйма (прежде в дорогих версиях был дисплей на 12,3 дюйма).

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В списке оборудования «роскошных» вариантов нового Avalon также значатся: панорамная крыша, проекционный дисплей, подогрев и вентиляция всех сидений, массажер передних кресел, беспроводная зарядка для смартфона, камеры кругового обзора. Все версии имеют адаптивный круиз-контроль.

Технику менять не стали. Седан Toyota Avalon предложен как только с ДВС, так и в двух гибридных модификациях HEV (то есть без возможности зарядки от электросети). «Традиционная» версия – это бензиновый атмосферник 2.0 мощностью 173 л.с. и вариатор. Силовая установка младшего гибрида включает атмосферный же движок 2.0, электромотор и электромеханический вариатор, суммарная отдача – 197 л.с. На вершине гаммы находится гибрид с атмосферником 2.5, совокупная мощность системы составляет 234 л.с. Привод исключительно передний.

Дореформенный Toyota Avalon 1 / 2 Дореформенный Toyota Avalon 2 / 2

Toyota Avalon с новым дизайном оценили в 178 800 – 236 800 юаней, что эквивалентно примерно 2,2 млн – 2,9 млн рублей по текущему курсу. При этом первые покупатели могут воспользоваться различными акциями, с их учетом рестайлинговый седан обойдется в 133 800 – 191 800 юаней (1,6 млн – 2,4 млн рублей).