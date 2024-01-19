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Обновлённый Volkswagen Golf показали без камуфляжа

19.01.2024 29 0 0

Модели подправят дизайн экстерьера, внутри же появится более крупный планшет мультимедиа-системы. Кроме того, для Гольфа заявлен «умный» помощник на базе искусственного интеллекта ChatGPT.

Первый тизер рестайлингового Volkswagen Golf немцы засветили еще в конце прошлого года, а в начале января 2024-го на выставке потребительской электронике CES в Лас-Вегасе продемонстрировали замаскированный прототип «горячего» хэтча GTI. Теперь же опубликованы дизайн-скетчи посвежевшей модели. К слову, фирменные картинки появились аккурат после того, как в Сеть слили фото «живых» машин.

Обновленный Volkswagen Golf
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Обновленный Volkswagen Golf
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Обновленный Volkswagen Golf
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Обновленный Volkswagen Golf
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Обновленный Volkswagen Golf
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Гольфу достанутся более компактные фары, они будут объединены между собой светящейся полоской, подсветку получит и эмблема марки. Также подретушируют бамперы. Задние фонари сохранят свою форму, но диодную начинку заменят. Особенности Golf GTI – более агрессивный обвес, радиаторная решетка с «сотами» и скрытые ходовые огни.

Обновленный Volkswagen Golf GTI
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Обновленный Volkswagen Golf GTI
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Интерьер марка показала в рамках CES. Внутри установят отдельный крупный экран мультимедийной системы, под планшетом – сенсорные полоски для управления «климатом». А вот с рулевого колеса сенсоры наконец-то уберут. Кроме того, у VW Golf с фирменным голосовым помощником IDA будет «умный» чат-бот ChatGPT.

Обновленный Volkswagen Golf GTI
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Обновленный Volkswagen Golf GTI
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Обновленный Volkswagen Golf GTI
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Обновленный Volkswagen Golf GTI
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По задумке, искусственный интеллект расширит функционал ассистента (сегодня это в основном голосовое управление климат-контролем, навигацией и мультимедиа): например, он сможет выдавать интересующую информацию, отвечать на вопросы или даже поддерживать беседу на общие темы. При этом в Volkswagen уверяют, что ChatGPT не получит доступа к данным о машине, и что все вопросы и ответы будут немедленно удалены. Аналогичную функцию внедрят и в остальные модели марки на платформах MQB Evo и MEB.

Дореформенный Volkswagen Golf
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Дореформенный Volkswagen Golf
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Дореформенный Volkswagen Golf
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Что же касается техники, то бензиновые и дизельные VW Golf наверняка обзаведутся мягкогибридным довеском, а полноценные гибриды, вероятно, получат турбомотор 1.5 вместо 1.4, плюс им могут отрядить новую батарею.

Премьеру обновленного Гольфа проведут уже через несколько дней. Кстати, в этом году модель празднует 50-летний юбилей. Ну а нынешний Volkswagen Golf восьмой генерации в строю с 2019-го, и  он станет последним «углеводородным» в истории модели: следующий Гольф будет электрокаром.

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