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  • Обновлённый Volkswagen Golf показался на фото: мультимедиа как у Tiguan и кнопки на руле

Обновлённый Volkswagen Golf показался на фото: мультимедиа как у Tiguan и кнопки на руле

09.01.2024 159 0 0

Немецкий производитель показал внешность замаскированного прототипа, а также рассекретил салон будущей новинки, которая дебютирует до конца текущего месяца.

Volkswagen Golf актуальной восьмой генерации в кузове хэтчбек был представлен в 2019 году, универсал дебютировал в 2020-м. Сейчас немецкий производитель занимается разработкой обновлённой версии модели, причём этот проект находится на завершающей стадии: премьера посвежевшей версии модели намечена на январь 2024-го. VW официально анонсировал и показал на мелькнувшем тизере рестайлинговый Гольф в конце прошлого года. Теперь опубликованы снимки замаскированного прототипа и полностью рассекречен интерьер.

На фото: прототип обновлённого Volkswagen Golf
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На фото: прототип обновлённого Volkswagen Golf
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Под маскировочной плёнкой спрятана «подогретая» версия Golf с прибавкой GTI к названию. Судя по снимкам, у рестайлингового хэтчбека будет несколько изменений в экстерьере. Так, внешность освежили за счёт подправленной радиаторной решётки, иных бамперов с дополнительными элементами в нижней части, а также новой светодиодной головной оптики с изменённым рисунком.

Корма получила подкорректированные фонари с новой графикой, другой, более «воздушный» спойлер на верхней части багажной двери, иной диффузор и изменённые патрубки выхлопной системы (по одному с каждой стороны). Модели оставили традиционные наружные зеркала и «обычные» дверные ручки, профиль украсили оригинальными колёсными дисками с тонкими спицами чёрного цвета, за которыми видны красные тормозные суппорты.

Немецкий производитель решил рассекретить интерьер обновлённого Volkswagen Golf GTI. Компания, как и планировала, избавила автомобиль от сенсорных элементов управления, размещённых на рулевом колесе: их заменили на хоть и «старомодные», но более удобные в использовании «физические» кнопки.

На фото: салон обновлённого Volkswagen Golf

Ещё из опубликованных снимков ясно, что посвежевший Гольф получил тачскрин информационно-развлекательной системы большей диагонали, он оформлен в стиле планшета. Кстати, подобный салон имеется у одной из недавних «зелёных» новинок марки – Volkswagen ID.7, а также у новых Passat и Tiguan, предназначенных для «старосветского» рынка. Ещё обновлённый VW Golf снабдили подсветкой элементов управления (в том числе климат-контроля).

Пока что производитель держит в секрете то, ждут ли изменения технику модели, не исключено, что Volkswagen Golf GTI в ходе обновления получит форсированный двигатель. Отметим, актуальный хот-хэтч оснащается 2,0-литровым четырёхцилиндровым турбомотором, отдача которого составляет 245 л.с. Ожидается, что у «обычных» посвежевших Гольфов бензиновые и дизельные моторы могут обзавестись мягкогибридным довеском. Полноценные гибриды, вероятно, получат в основу бензиновый 1,5-литровый турбомотор, который придёт на смену 1,4-литровому; помимо этого, их могут снабдить новой батареей.

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В текущем году Volkswagen Golf отмечает 50-летний юбилей. Напомним, актуальное поколение является последним «углеводородным» в истории модели: «девятый» Гольф уже окажется электромобилем. Ожидается, что он выйдет на рынок примерно в 2028 году.

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