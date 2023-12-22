Обновлённый Volkswagen Golf: первые официальные кадры

Марка Volkswagen опубликовала видео, в котором кратко подвела итоги уходящего года. Но ролик примечателен другим: в нем засветили одну из моделей, чья премьера состоится в 2024-м. Машина никак не обозначена, однако в ней легко угадывается Golf. Стало быть, перед нами – рестайлинговая пятидверка. Кстати, судя по рейлингам на крыше, это универсал Variant, если, конечно, VW не готовит для хэтча кросс-версию.

Напомним, актуальный хэтчбек Volkswagen Golf восьмой генерации в строю с 2019 года, «сарай» дебютировал в 2020-м. И если в предыдущих поколениях модель долгое время возглавляла список бестселлеров Европы, то «восьмой» Гольф утратил этот статус. Так, по итогам прошлого года, согласно отчету JATO Dynamics, самым продаваемым авто Старого Света стал компакт Peugeot 208 (206 816 шт.), тогда как «немцу» досталось лишь пятое место (177 203 шт.). А по итогам десяти месяцев 2023-го (более свежих данных еще нет) у Гольфа седьмая позиция (150 020 шт.; лидирует Tesla Model Y, ее результат – 209 503 шт.). Рестайлинг призван взбодрить спрос, хотя вряд ли семейство вернется на вершину рейтинга.

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Итак, судя по тизеру, VW Golf получит новую головную оптику: сами фары станут у́же, плюс у них окажется иная диодная начинка. А еще эмблема марки будет светиться. Кроме того, наверняка подретушируют бамперы и радиаторную решетку, модернизируют (или и вовсе заменят) задние фонари. Отметим, тестовый обновленный хэтч уже попадался фотошпионам.



В салоне, как ожидается, установят новую мультимедийную систему с более крупным тачскрином, еще должны улучшить качество материалов отделки. Механики, скорее всего, больше не будет – только DSG.

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Полноценные гибриды VW Golf, вероятно, получат бензиновый турбомотор 1.5 вместо 1.4, также им могут отрядить новую батарею. А обычные бензиновые и дизельные машины обзаведутся мягкогибридным довеском.



Презентацию рестайлингового Volkswagen Golf ждут в начале 2024 года. Как сообщалось ранее, восьмое поколение станет последним «углеводородным» в истории модели: следующий Гольф будет электрокаром.