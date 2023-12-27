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Теперь официально: анонсирован обновлённый Volkswagen Golf

27.12.2023 154 0 0

Рестайлинговую модель представят в начале следующего года. Гольфу подправят внешность, в салоне появится другая мультимедиа-система. Также обещаны технические обновки.

Неделю назад марка Volkswagen опубликовала видео, в котором кратко подвела итоги уходящего года. При этом в самом конце ролика засветилась новинка: название автомобиля тогда не раскрыли, однако в машине легко угадывался VW Golf (если точнее – универсал Variant), то есть публику готовили к появлению рестайлинговой модели. Ну а теперь модернизированный Гольф удостоен отдельного официального анонса. Правда, на этот раз немцы решили обойтись без тизера.

Обновленный Volkswagen Golf, скриншот из опубликованного ранее видео марки

Объявлено, что Volkswagen Golf достанутся новые электронные ассистенты и мультимедийная система с софтом нового поколения (экраны, вероятно, станут больше). Также сообщается, что реформы затронут и технику, но подробностей марка еще не привела. Скорее всего, полноценные гибриды получат бензиновый турбомотор 1.5 вместо 1.4, еще им могут отрядить новую батарею. А обычные бензиновые и дизельные машины наверняка обзаведутся мягкогибридным довеском.

Что же касается внешности, то, судя по засвеченной ранее машине, Гольфу заменят головную оптику, вдобавок эмблема марки будет светиться. Кроме того, должны подретушировать бамперы и радиаторную решетку.

Актуальный Volkswagen Golf
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Актуальный Volkswagen Golf
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Актуальный Volkswagen Golf
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Актуальный Volkswagen Golf Variant
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Презентацию рестайлингового VW Golf проведут уже через несколько недель, в Европе прием заказов откроют весной 2024-го.

Кстати, в следующем году модель празднует 50-летний юбилей. Нынешний же Гольф восьмой генерации в строю с 2019-го. И если в предыдущих поколениях модель долгое время возглавляла список бестселлеров Европы, то «восьмой» VW Golf утратил этот статус. По итогам прошлого года, согласно отчету JATO Dynamics, самым продаваемым авто Старого Света стал компакт Peugeot 208 (206 816 шт.), тогда как «немцу» досталось лишь пятое место (177 203 шт.). А по итогам десяти месяцев 2023-го у Гольфа седьмая позиция (150 020 шт.; лидирует Tesla Model Y, ее результат – 209 503 шт.).

Между тем актуальное поколение станет последним «углеводородным» в истории модели: следующий VW Golf будет электрокаром.

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